Exatos sete dias depois de estrear na temporada da Porsche XP Private Cup em terreno conhecido, igualando o recorde histórico de poles da categoria e liderança em todas as voltas para vencer, Miguel Paludo parte para o capítulo final de sua trilogia nos circuitos mistos da NASCAR Xfinity Series em Mid-Ohio. A exemplo do que aconteceu na primeira prova com a JR Motorsports em Daytona, o gaúcho vai acelerar pela primeira vez o Chevrolet Camaro #8 em um traçado onde nunca andou nas voltas de apresentação.

Este será o terceiro fim de semana consecutivo de Paludo competindo, uma vez que antes da jornada da Porsche Cup no Velocitta ele foi um dos destaques da primeira corrida da história da NASCAR no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

Paludo vai largar em 29º no sábado e já mostrou em 2021 que corridas de recuperação não são um problema para ele na NASCAR. Em Daytona, largando mais atrás, ele conduziu o Camaro #8 até o quarto lugar quando teve um pneu furado, perdeu a volta do líder e novamente protagonizou uma escalada até receber a bandeirada em sétimo. Em COTA largou de 15º e avançou até quarto lugar, até ser forçado a se retirar da prova com quebra no eixo da transmissão na metade da prova.

Em Mid-Ohio a NASCAR adotará mais uma vez um pacote de regras específico para os pit-stops, lançado em 2020 para envolver menos gente nas operações de trocas de pneus e reabastecimento. Haverá tempo mínimo de paradas, neutralização do pelotão, passagens diferentes pelos pits para troca de pneus e reabastecimento e apenas cinco profissionais poderão trabalhar nos carros. A operação envolverá até mesmo o crew chief Taylor Moyer no serviço ao Camaro #8.

A semana começou intensa na sede da JR Motorsports. Além das reuniões com a equipe para o planejamento da etapa, Paludo acompanhou in loco os treinos de pit-stop dentro das regras da etapa de Mid-Ohio.

A etapa tem previsão de 75 voltas (ou 169,4 milhas) e largada prevista para 14h deste sábado (horário de Brasília). Os canais Fox Sports exibem a corrida ao vivo para todo o Brasil.

“Nosso carro esteve muito rápido em Daytona e COTA e estou muito motivado para representar novamente a BRANDT, agora em Mid-Ohio”, disse Paludo. “O trabalho de todos na JR Motorsports foi impecável desde o início do ano e espero que juntos conquistemos mais um resultado positivo.”

