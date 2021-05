Miguel Paludo mostrou novamente todo seu potencial correndo de NASCAR em circuito misto. O piloto BRANDT foi forçado a abandonar a primeira corrida da história da Xfinity Series no Circuito das Américas com problema de transmissão no meio da corrida, quando batalhava dentro do top5.

O eixo da transmissão do Chevrolet Camaro #8 se soltou, forçando o gaúcho a recolher diretamente para a garagem da pista de Austin.

Foi um final prematuro para uma jornada empolgante do maior campeão da história da Porsche Cup no Brasil.

A chuva deu as caras durante os treinos, embaralhando bastante o quali. A sessão foi interrompida com bandeira amarela e houve muito trânsito quando a pista melhorou. Em meio ao tráfego, Paludo registrou o 15º tempo. Mas tanto ele quanto a equipe JR Motorsports estavam confiantes para a corrida.

Muitos carros foram para o alinhamento ainda com pneus de chuva, mas a pista secou e antes mesmo da largada houve um giro de pit-stops e começaram a prova com slicks.

Paludo ganhou duas posições na primeira volta e veio lendo bem as condições da pista durante o início do primeiro segmento.

Na décima passagem, quando vinha em 12º lugar, ele aproveitou a primeira bandeira amarela da tarde para fazer seu serviço de box. Ganhou nada menos que seis posições na parada.

A corrida relargou para uma volta antes do fim do segmento, com o piloto BRANDT passando em décimo.

Seis concorrentes que vinham à sua frente aproveitaram a neutralização da corrida para fazer a primeira parada. Paludo então avançou para quarto lugar, posição de largada para o segundo segmento.

Kyle Busch, que venceria a prova com tranquilidade, ultrapassou o brasileiro quando veio a bandeira verde e logo assumiu a liderança. Paludo vinha na balada dos demais ponteiros. Ele estava atacando Kevin Harvick pelo quarto lugar quando veio a segunda amarela da tarde, na volta 20.

Na relargada, faltando nove giros para o fim do segmento, Paludo caiu para sexto.

Mas três voltas depois o eixo da transmissão solto abreviou a jornada do brasileiro no Circuito das Américas.

"Foi uma pena o problema que tivemos, mas são coisas do nosso esporte", disse Paludo. "A equipe toda fez um grande trabalho e conseguimos mostrar velocidade e boa adaptação ao traçado do Circuito das Américas".

"Agradeço muito à BRANDT pela oportunidade de correr mais uma prova da NASCAR e com certeza estaremos muito motivados para competir no Brasil e novamente nos Estados Unidos nas próximas duas semanas".

Paludo agora volta sua atenção para a Porsche Carrera Cup. O piloto BRANDT viaja para o Brasil para iniciar a defesa de seu título no campeonato dos carros de competição mais produzidos no planeta. A abertura da temporada acontece nos dias 29 de 30 de maio no Velocitta.

Na semana seguinte o gaúcho tem mais um capítulo de sua trilogia na NASCAR Xfinity Series, competindo pela primeira vez na carreira na pista de Mid-Ohio em 5 de junho.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN vence em MÔNACO e assume liderança em dia de pesadelo para HAMILTON | PÓDIO

