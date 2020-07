Maior patrocinadora no esporte a motor no Brasil e no mundo, a marca Shell expande sua presença nas pistas brasileiras com a aquisição da cota máster de patrocínio da Copa HB20. A Copa Shell HB20 terá todos os carros abastecidos com V-Power Etanol e lubrificantes Shell Helix nas temporadas 2020 e 2021.

Firmada em 2005, a parceria global entre Shell e Hyundai no segmento de lubrificantes se estende por 70 países. As empresas trabalham em conjunto para produzir lubrificantes que atendam aos requisitos dos automóveis Hyundai. No esporte a motor, a cooperação entre as marcas vem desde 2014 no Campeonato Mundial de Rally (WRC) e foi decisiva na conquista do título de equipes de 2019 pela montadora sul-coreana, o primeiro campeonato mundial obtido pela Hyundai.

Lançada no Brasil em 2019 e promovida pela HRacing, a agora Copa Shell HB20 despontou como o evento de esporte a motor que mais cresceu nas pistas nacionais. Graças ao modelo monomarca e monogestão, consegue proporcionar corridas altamente disputadas e um rigoroso controle de custos para os competidores. Na primeira temporada, realizando eventos-suporte na Stock Car e Copa Truck, reuniu grids com mais de 30 carros e teve expressiva cobertura na mídia especializada. A temporada 2020 terá 16 corridas e transmissão ao vivo pelo Bandsports e pelo canal Acelerados no Youtube. A temporada tem início marcado para 25 e 26 de julho, em Goiânia.

Copa Shell HB20 Photo by: Divulgacao

Além de dar nome do campeonato e estampar sua marca em propriedades em todos os veículos do grid, a Shell estará presente com os mesmos produtos disponíveis no mercado para os motoristas brasileiros. Os carros da Copa Shell serão abastecidos com V-Power Etanol e lubrificantes Shell Helix. Dessa forma a marca replica no Brasil o conceito “da pista para rua”, traço característico de sua presença no esporte a motor desde os anos 1920.

A Copa Shell HB20 marca ainda o retorno da marca para os naming rights de um campeonato nacional de primeira linha em mais de 25 anos. Na década de 1980 e meados de 1990, a Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos levava o nome “Copa Shell” e era um sucesso de público, consagrando como campeões nomes de peso no automobilismo brasileiros como Andreas Mattheis, Paulo Gomes, Xandy Negrão e Toninho da Matta, entre outros.

“A nossa participação na Copa Shell HB20 é a consolidação de uma parceria global de sucesso entre Shell e Hyundai, que começou em 2012 no Brasil”, disse Luiz Eduardo Passos, General Manager de Lubrificantes Shell Brasil. “Acreditamos muito nesse projeto, que demonstrará, através do desempenho nas pistas, o desenvolvimento tecnológico conjunto para atingir a mais alta performance dos nossos lubrificantes. Será uma representação do conceito das pistas para as ruas, mostrando que a performance alcançada por um motor na pista também pode ser atingida pelo carro que todos nós usamos.”

“É extremamente importante essa parceria com a Shell, que é o maior patrocinador do Brasil em Motorsport, logo em nosso segundo ano no automobilismo brasileiro como categoria”, disse Daniel Kelemen, CEO da HRacing, organizadora da Copa Shell HB20.

“É uma honra ter o apoio da Shell e obviamente poder representar eles à altura que eles querem. Tenho certeza que esta será uma parceria de sucesso e espero que seja bem longa - essa é a meta. Vamos fazer de tudo para retribuir o investimento e a confiança na Copa Shell HB20.”

