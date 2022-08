Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! A Porsche Cup Brasil realiza neste domingo os 300km de Termas de Río Hondo, primeira etapa válida pelo campeonato Endurance em 2022. A prova abre o torneio de corridas de longa duração, que terá ainda datas em Goiânia, em outubro, e Interlagos, em dezembro.

A prova terá duração de 300 quilômetros ou 2h45min, dependendo do que acontecer antes, totalizando 63 voltas.

Diferentemente das etapas Sprint, na Endurance os grids da Carrera Cup e da Sprint Challenge correm simultaneamente. Por isso a pole position da Carrera e geral ficou com a dupla de Miguel Paludo e Dennis Dirani, enquanto Nelson Marcondes e Renan Guerra, os mais rápidos da Sprint, sairão da 25ª posição, os primeiros da classe.

A Porsche adotou novas regras para a Endurance neste ano. Serão três paradas obrigatórias com as trocas de piloto acontecendo a cada entrada nos boxes. Com isso, o piloto que começa a prova não termina.

E para movimentar ainda mais o campeonato, a Porsche adotou o sistema de estágios, assim como na NASCAR. Quando a prova chegar à metade, na volta 32 de 63, será atribuído uma pontuação para os pilotos

Acompanhe ao vivo a etapa Endurance da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

