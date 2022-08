Carregar reprodutor de áudio

Alceu Feldmann e Gui Salas são os grandes vencedores dos 300km de Termas de Río Hondo, primeira etapa Endurance da Porsche Cup Brasil em 2022. A dupla do carro #1 saiu vitoriosa no geral e na Carrera em meio a uma grande corrida em solo argentino. Já entre os pilotos da Sprint Challenge, a vitória ficou com os poles Nelson Marcondes e Renan Guerra.

Destrinchando os resultados por classe, a vitória da Carrera Cup foi de Feldmann e Salas, enquanto na Carrera Sport deu Franco Giaffone e Rubens Barrichello e na Carrera Trophy, os melhores foram Nelson Monteiro e Alan Hellmeister. Já na Sprint Challenge, tivemos vitórias de Marcondes e Guerra na geral, Josimar Júnior e Sérgio Ramalho na Sprint Sport e Sadak Leite e Fábio Carbone na Sprint Trophy.

Diferentemente das etapas Sprint, na Endurance os grids da Carrera Cup e da Sprint Challenge correm simultaneamente.

A Porsche adotou novas regras para a Endurance neste ano. Serão três paradas obrigatórias com as trocas de piloto acontecendo a cada entrada nos boxes. Com isso, o piloto que começa a prova não termina. E para movimentar ainda mais o campeonato, a Porsche adotou o sistema de estágios, assim como na NASCAR. Quando a prova chegar à metade, na volta 32 de 63, será atribuído uma pontuação para os pilotos

Na largada, Dennis Dirani, dupla de Paludo, dividiu a primeira curva com Rafa Suzuki, que corre com Lucas Salles. Mas os dois pilotos acabaram se encontrando na pista, fazendo com que Suzuki rodasse e Dirani acabasse ficando com um furo de pneu, tendo que voltar aos boxes.

Lineu Pires foi o grande destaque, indo de quinto para primeiro, com Nunes / Hahn em segundo e Mello / Piquet em terceiro. Entre os pilotos da Sprint, Marcondes / Guerra mantiveram a ponta, seguidos de Renaux / Razia e Fontanari / Iorio, entre 20º e 22º.

Pouco depois, Fontanari / Iorio e Renaux / Razia tiveram um toque no setor intermediário. Com Fontanari sem conseguir manobrar na área de brita, a direção de prova foi obrigada a acionar o safety car, com a corrida sendo reiniciada na volta 7.

Na décima volta, a primeira janela de pit stop obrigatório já estava aberta, e a classificação já trazia importantes mudanças. Nunes / Hahn lideravam, mas viam Elias / Weisheimer voando atrás após conquistar boas posições na reta inicial. Pires / Gresse eram terceiros. Na Sprint, a liderança passava a ser de Darwich / Jimenez em 21º, seguidos de Marcondes / Guerra.

No começo da volta 15, Elias já estava colado em Nunes em busca da liderança. E enquanto Pires corria sozinho em terceiro, Giassi, Frangulis e Neugebauer protagonizavam outra disputa, pela quarta posição.

Neste momento, o movimento nos boxes se intensificava para a primeira de três paradas obrigatórias de 6 minutos de duração, embolando a classificação na pista em preparação para o fim do segmento. O líder Elias teve a estratégia mais agressiva dos ponteiros, fazendo 27 voltas antes da troca de piloto, restando apenas quatro voltas em sua cota para a prova.

Na 32ª volta, foi dado o fim do primeiro segmento. Hahn / Nunes foram os vencedores no geral, com Pires / Gresse na Trophy e Ziemkiewicz / Casagrande na Sport da Carrera. Na Sprint, Marcondes / Guerra levaram no geral, enquanto Sadak Leite e Fábio Carbone levaram tanto na Sport quanto na Trophy.

O fim do segmento levou vários carros de volta aos boxes para a segunda leva de pit stops obrigatórios.

Na chegada à volta 40, a classificação ainda estava embolada pelas paradas, mas a liderança era de Feldman e Salas, seguidos de Salles e Suzuki e Elias / Weisheimer, respectivamente da Carrera Cup, Sport e Trophy. Entre os pilotos da Challenge, a liderança era dos irmãos Billi em 14º, liderando também a Trophy, enquanto os rivais mais próximos eram Darwich / Jimenez, mas lá na 25ª posição.

Para mexer com a dinâmica da prova, problemas no carro de Piero Cefali fez com que a direção acionasse o safety car novamente na volta 50. Com o regulamento proibindo paradas obrigatórias a menos de 10 voltas do fim, muitos correram aos boxes para seus últimos pit stops, deixando o foco da reta final na pista. Mas alguns, inclusive líderes, ainda precisariam trocar pilotos para cumprirem as cotas de voltas.

Na volta 53, Hahn / Nunes lideravam, seguidos de perto por Neugebauer / Zonta e Feldmann / Salas. Em quarto vinham Giaffone / Barrichello, que lideravam pela Carrera Sport. Entre os pilotos da Sprint, Marcondes / Guerra seguiam na frente, com uma vantagem de cerca de 7s para Darwich / Jimenez.

Hahn e Neugebauer protagonizaram uma bela disputa pela dianteira, o que permitiu ainda um ataque de Salas, deixando o então líder na terceira colocação.

A cinco voltas do fim, um erro de Neugebauer abriu caminho para Salas assumir a liderança.

No final, Gui Salas precisou apenas controlar o ritmo e não perder tempo com os retardatários para garantir a vitória da primeira Endurance de 2022 para ele e Alceu Feldmann. Werner Neugebauer e Ricardo Zonta foram os segundos colocados enquanto Christian Hahn e Diego Nunes completaram o top 3, sendo todos da Carrera Cup.

Na quarta colocação, Franco Giaffone e Rubens Barrichello foram os vencedores da Carrera Sport, enquanto na Carrera Trophy, a vitória ficou com Nelson Monteiro e Allam Hellmeister.

Na Sprint Challenge, Nelson Marcondes e Renan Guerra converteram a pole em vitória, terminando na 23ª posição. Em segundo, ficou Ayman Darwich e Sérgio Jimenez, enquanto a terceira posição foi de Josimar Júnior e Sérgio Ramalho, vencedores da Sprint Sport. Já a Sprint Trophy teve como vencedores Sadak Leite e Fábio Carbone.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2022 no começo de outubro, com uma etapa Sprint e uma Endurance em finais de semana consecutivos em Goiânia. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira a classificação final dos 300km de Termas de Río Hondo da Porsche Cup:

1 – Alceu Feldmann e Guilherme Salas – CARRERA CUP

2 – Werner Neugebauer e Ricardo Zonta – CARRERA CUP

3 – Christian Hahn e Diego Nunes – CARRERA CUP

4 – Franco Giaffone e Rubens Barrichello – CARRERA SPORT

5 – Jeff Giassi e Nicolas Costa – CARRERA CUP

6 – Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr – CARRERA CUP

7 – Lucas Salles e Rafael Suzuki – CARRERA SPORT

8 – Nelson Monteiro e Alan Hellmeister – CARRERA TROPHY

9 – Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande – CARRERA SPORT

10 – Marcelo Hahn e Allam Khodair – CARRERA SPORT

11 – Leonardo Sanchez e Átila Abreu – CARRERA TROPHY

12 – Georgios Frangulis e Cesar Ramos – CARRERA SPORT

13 – Lineu Pires e Beto Gresse – CARRERA TROPHY

14 – Renan Pizii e Danilo Dirani – CARRERA CUP

15 – Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias – CARRERA TROPHY

16 – Paulo Sousa e Galid Osman – CARRERA TROPHY

17 – Francisco Horta e William Freire – CARRERA SPORT

18 – Gustavo Farah e Sebastian Moreno – CARRERA TROPHY

19 – Edu Guedes e Carlos Ambrosio – CARRERA TROPHY

20 – Eduardo Menossi e Pedro Boesel – CARRERA SPORT

21 – Bruno Campos e Giuliano Losacco – CARRERA TROPHY

22 – João Barbosa e João Gonçalves – CARRERA TROPHY

23 – Nelson Marcondes e Renan Guerra – SPRINT CHALLENGE

24 – Ayman Darwich e Sergio Jimenez – SPRINT CHALLENGE

25 – Josimar Junior e Sergio Ramalho – SPRINT SPORT

26 – Sadak Leite e Fabio Carbone – SPRINT TROPHY

27 – Marco Billi e Maurizio Billi – SPRINT TROPHY

28 – Andre Gaidzinski e Ramon Alcaraz – SPRINT TROPHY

29 – Junior Dinardi e Yuri Alves – SPRINT TROPHY

30 – Piero Cifali e André Bragantini Jr – SPRINT TROPHY

31 – Sylvio de Barros e Ricardo Mauricio – CARRERA TROPHY

32 – Carlos Renaux e Luiz Razia – SPRINT CHALLENGE

33 – Ricardo Fontanari e Matheus Iorio – SPRINT CHALLENGE

34 – Miguel Paludo e Dennis Dirani – CARRERA CUP

Veja com foi a etapa Endurance da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

