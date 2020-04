Corrida das Estrelas da Porsche Cup será seletiva para o primeiro piloto Shell de automobilismo virtual

Prova de automobilismo virtual que marca o 15º aniversário da Porsche Cup, a Corrida das Estrelas ganha um respaldo de peso. A Shell, desde 2016 fornecedora oficial do combustível para a categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta, vai premiar o vencedor do evento desta quinta-feira (16) com um contrato de patrocínio.

O piloto virtual de melhor colocação na prova vai ser o primeiro representante da maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo no universo do automobilismo virtual até dezembro de 2020.

Ele será um integrante da Academia Shell, com as mesmas atribuições e obrigações de pilotos como Ricardo Zonta, Átila Abreu, Gaetano di Mauro, Galid Osman e Gianluca Petecof. Vai disputar o campeonato Porsche Esports Carrera Cup Brasil e outras competições virtuais sempre com as cores da Shell como patrocinadora principal e terá intercâmbio com os ativos da marca em todas as categorias em que está presente nas pistas brasileiras.

“Estamos atentos para o mundo dos games e acompanhamos de perto o esforço da Porsche Cup em difundir o automobilismo virtual. Já estava em nossos planos promover uma seletiva e ter um representante oficial neste universo. E nada melhor que implantar essa ideia em parceria com a categoria que além de pioneira em eSports já é nossa parceira de longa data no automobilismo real. A Shell fica muito contente em participar dessa maneira da festa de aniversário da Porsche Cup", disse Vicente Sfeir, gerente de motorsport e patrocínios da Raízen.

A Corrida das Estrelas da Porsche Cup será disputada no dia do aniversário da categoria e reafirma seu compromisso com o automobilismo virtual -agora endossado por um parceiro do peso da Shell. Em 2019 a Porsche Cup foi a primeira categoria real brasileira a promover seu campeonato virtual.

“Não há endosso maior para a plataforma de automobilismo virtual da Porsche Cup que uma marca como a Shell se valha de nosso evento para selecionar um piloto para ser patrocinado. Acreditamos nesta plataforma inovadora e investimos desde o ano passado. Nosso esporte passa por um período inédito de inatividade, e o automobilismo virtual tem provado no mundo inteiro que pode dar conta do recado quando os motores estiverem impossibilitados de roncar de verdade. É gratificante constatar que a Shell compartilha desta visão”, disse Dener Pires, promotor da Porsche Cup.

Com o êxito da iniciativa e a entrada de Porsche Brasil e TAG Heuer como patrocinadoras oficiais, o programa foi ampliado nesta temporada: serão realizadas duas categorias, premiando os campeões com experiências de pista em carros de rua e de corrida, além de viagens para visitar o Porsche Museum em Stuttgart.

Com a suspensão das corridas decretada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) em todo território nacional como medida de prevenção ao coronavírus, a Porsche Cup prontamente ativou sua plataforma digital e realizou, no dia 25 de março, a primeira edição da Corrida das Estrelas. A prova era exclusiva para profissionais do asfalto e foi vencida pelo argentino Agustín Canapino. Gaetano di Mauro, representante da Shell na Stock Car, foi o quinto.

A segunda edição da Corrida das Estrelas vai reunir pilotos de carros de corrida reais com os principais nomes do automobilismo virtual. Para aproximar ainda mais do cenário real, serão usados layouts dos carros participantes da temporada 2020 da Porsche Cup.

Serão duas provas de 30 minutos: a primeira terá 40 competidores e vai apurar os 30 finalistas. Sua ordem de chegada determina o grid de largada da segunda bateria, cujo vencedor conquistará o patrocínio da Shell e uma exclusiva caixa de som Porsche Design 911 Speaker.

Assim como na primeira edição do evento e em toda plataforma de automobilismo virtual da Porsche Cup, a Corrida das Estrelas é realizada em conjunto com a Porsche Brasil e operada pelo IRB eSports na plataforma iRacing.

