GUIA: Saiba tudo sobre a Corrida das Estrelas da Porsche Cup em automobilismo virtual

A Porsche Cup completa 15 nesta quinta-feira (16), e terá a segunda edição da Corrida das Estrelas em automobilismo virtual. A corrida será em Interlagos na plataforma do iRacing com todos os carros com layouts idênticos aos da Porsche Cup.

Para poder acompanhar sem nenhuma dúvida, a Porsche Cup Brasil preparou um guia com tudo sobre o grande evento.

O que é a Corrida das Estrelas?

Evento festivo do aniversário da Porsche Cup. Promovida com apoio oficial da Porsche Brasil e operada pelo IRB eSports na plataforma iRacing, a Corrida das Estrelas acontece na data em que seria aberta a pista para a segunda etapa da Porsche Cup em 2020, no Autódromo de Goiânia. Com a suspensão das corridas no Brasil por conta da quarentena, a Porsche Cup amplificou sua plataforma em automobilismo virtual. Já foi realizada uma primeira edição da Corrida das Estrelas, vencida pelo argentino Agustín Canapino, e agora o aniversário da categoria será comemorado com a segunda edição.

Quem pode participar?

Estão elegíveis pilotos de qualquer categoria real e também especialistas do automobilismo virtual. Esta é uma diferença em relação à primeira edição, que era restrita para profissionais do asfalto. Agora eles poderão bater roda com o que há de melhor no Brasil em termos de talentos nos simuladores.

Quantos pilotos correm?

Serão duas provas, a primeira com 40 competidores. Havendo mais de 40 inscritos, a organização irá selecionar os participantes do evento.

Quando, onde e com qual carro acontece a prova?

A programação tem início às 19h desta quinta-feira, com a largada da primeira corrida. O evento acontece na pista de Interlagos, palco da primeira corrida da história da Porsche Cup, no dia 16 de abril de 2005. O carro é o Porsche 911 GT3 Cup geração 991-II, o mesmo usado pela Carrera Cup 4.0 na temporada 2020. Os participantes têm que ter baixado em seus perfis no iRacing tanto os carros quanto a pista de Interlagos para competir.

Como é o pacote técnico?

Todos os carros terão setup fixo, com 100% de combustível.

Como serão os layouts dos carros?

Para garantir maior realismo ao evento e engajar os pilotos regulares da Porsche Cup na prova, serão utilizados apenas carros com programação visual idêntica aos carros da temporada atual. O piloto Porsche Cup que for competir na Corrida das Estrelas usará o seu layout ou poderá indicar um representante para fazê-lo. Caso contrário, o layout entrará no sorteio, e o carro será usado por um dos pilotos inscritos na prova.

Qual a premiação?

O vencedor da corrida, o melhor piloto real na classificação final e o piloto Porsche Cup dono do layout vencedor receberão como prêmio uma exclusiva caixa de som Porsche Design 911 Speaker. O vencedor da prova terá ainda o direito de ingressar na Academia Shell Racing e correr como piloto virtual oficial da marca o restante da temporada 2020.

Como funciona o patrocínio da Shell?

Ao se inscrever na prova, o piloto informa se está ou não elegível para o patrocínio. O piloto elegível com o melhor resultado na Corrida das Estrelas será o primeiro representante da Shell em automobilismo virtual. Ele terá os mesmos atributos e obrigações que outros integrantes da Academia Shell Racing, como Ricardo Zonta, Átila Abreu, Gaetano di Mauro, Galid Osman e Gianluca Petecof. Além do uso da marca como patrocinadora principal no campeonato Porsche Esports Carrera Cup Brasil e outros eventos de automobilismo virtual, o vencedor terá intercâmbio com os pilotos e experiências com todas equipes integrantes da plataforma Shell no esporte a motor brasileiro.

Como assistir à Corrida das Estrelas?

O Motorsport.com transmitirá a corrida ao vivo, com a narração de Thiago Alves e comentários de Jeff Giassi, piloto campeão da primeira temporada do Porsche Esports Carrera Cup em 2019 e único representante brasileiro no mundial da Porsche TAG Heuer Esports Supercup.