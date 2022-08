Equivoco Racing faz quatro pódios e segue líder na Porsche Cup

Carregar reprodutor de áudio

A Equivoco Racing cumpriu seu objetivo no desafio internacional da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, em Termas de Río Hondo, na Argentina. O time conservou a liderança do campeonato na classe Carrera com Marçal Müller e, em conjunto com Marcio Mauro, o time somou quatro pódios em quatro provas disputadas em solo argentino.

Marçal chegou a Río Hondo na pior das condições: por ser líder do campeonato, teve o carro mais pesado, com o máximo do lastro obrigado pelo regulamento (50 kg). Com isso, o gaúcho foi obrigado a correr com inteligência e pensando no campeonato e a tática deu certo: ele sai da Argentina com dois pódios (P3 e P4) e 140 pontos, 20 a mais que o vice-líder Enzo Elias. "Foi bem difícil, bem suado, mas saio satisfeito. Com o campeonato afunilando, todo resultado é importante", comenta Marçal.

Já Marcio Mauro retornou após a ausência na etapa anterior mostrando estar em ótima forma. Na primeira prova foi P5 e, no grid invertido, ele saiu de segundo, na primeira fila, na corrida 2, onde protagonizou com ótimas disputas e um terceiro lugar suado conquistado nos últimos metros e 0s158 de vantagem para o concorrente que veio atrás. "É sempre um prazer correr em pistas como esta da Argentina, de altíssimo níel técnico. Acabei não fazendo uma boa largada, mas não desisti, fui atrás, e garanti o P3", destaca Marcio.

"Nosso time representou muito bem na Argentina. O Marçal com o peso extra no carro conquistou dois pódios no braço e no talento - ele não está na liderança do campeonato à toa. Já meu amigo Marcio Mauro mostrou muita garra, principalmente nesta prova final, suportando a pressão de muita gente boa que vinha atrás. Nosso time está de parabéns", completa o chefe do time, Paulo Totaro.

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard segue na Argentina para a disputa da corrida de Endurance neste domingo com 300 km de distância ou 3h30 de duração, com transmissão ao vivo da Band, do SporTV e do streaming oficial.



Programação da etapa Endurance:

Sábado, 13 de agosto de 2022

15:30 – 16:30 – Treino livre – Carrera Cup

16:40 – 17:40 – Treino livre – Sprint Challenge



Domingo, 14 de agosto de 2022

09:00 – 09:10 – Classificação Grupo A – Carrera Cup

09:25 – 09:35 – Classificação Grupo B – Carrera Cup

09:50 – 10:00 – Classificação Grupo A – Sprint Challenge

10:15 – 10:25 – Classificação Grupo B – Sprint Challenge

13:05 – 15:50 – Corrida (300 km ou 2h45) – Todos

