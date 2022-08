Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, o autódromo de Termas de Río Hondo sediará a primeira prova de Endurance da Porsche Cup Brasil em 2022, prometendo grandes disputas e a presença de nomes importantes do automobilismo nacional.

Essa será a primeira de três etapas do torneio de provas de longa duração em 2022. A segunda será realizada no meio de outubro, no circuito de Goiânia, enquanto a terceira acontecerá em dezembro, em Interlagos, fechando a temporada da Porsche Cup.

A prova deste fim de semana terá duração de 300 quilômetros ou 2h45min. No sábado, 13, será realizado um treino livre com foco nos pilotos convidados, já que os titulares estão aclimatados à pista após a disputa da etapa Sprint na quinta e sexta-feira. Classificação e corrida acontecerão no domingo.

Confira as duplas da Carrera Cup:

#1 – Alceu Feldmann e Gui Salas

#3 – Franco Giaffone e Rubens Barrichello

#5 – Sylvio de Barros e Ricardo Maurício

#7 – Miguel Paludo e Dennis Dirani

#8 – Werner Neugebauer e Ricardo Zonta

#9 – Edu Guedes e Carlos Ambrósio

#16 – Renan Pizii e Danilo Dirani

#17 – Léo Sanchez e Átila Abreu

#25 – Paulo Sousa e Galid Osman

#26 – Christian Hahn e Diego Nunes

#29 – Rodrigo Mello e Nelsinho Piquet

#33 – Bruno Campos e Giuliano Losacco

#44 – Gustavo Farah e Sebastian Moreno

#70 – Lucas Salles e Rafael Suzuki

#73 – Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer

#77 – Francisco Horta e William Freire

#80 – Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande

#85 – Eduardo Menossi e Pedro Boesel

#87 – Nelson Monteiro e Alan Hellmeister

#88 – Georgios Frangulis e Cesar Ramos

#99 – Jeff Giassi e Nicolas Costa

#116 – Marcelo Hahn e Allam Khodair

#121 – João Barbosa e João Gonçalves

#888 – Lineu Pires e Beto Gresse

Confira as duplas da Sprint Challenge:

#002 – Júnior Dinardi e Yuri Alves

#14 – André Gaidzinski e Ramon Alcaraz

#34 – Ricardo Fontanari e Matheus Iorio

#66 – Sadak Leite e Fabio Carbone

#74 – Piero Cifali e André Bragantini

#83 – Marco Billi e Maurizio Billi

#145 – Carlos Renaux e Luiz Razia

#199 – Nelson Marcondes e Renan Guerra

#555 – Ayman Darwich e Sérgio Jimenez

#777 – Josimar Júnior e Sérgio Ramalho

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?