Jeff Giassi estreia no Porsche Esports Supercup em Hockenheim

A nova temporada de Jeff Giassi recebe a luz verde neste fim de semana na jornada inaugural da temporada 2022 da Porsche Esports Supercup, o campeonato mundial de automobilismo virtual da marca alemã.

Giassi, que competiu nas últimas três edições da Supercup, chega para 2022 com ainda mais bagagem, após ser tricampeão do Porsche Esports Carrera Cup Brasil e da Endurance Series, em que o piloto catarinense garantiu os três títulos na Carrera Cup, Geral, Sport e Trophy.

A temporada da Supercup contará com 10 rodadas, passando por Hockemheim, Barcelona, Silverstone, Red Bull Ring, Canadá, Spa-Francorchamps, Nürburgring, Le Mans e Monza, além de uma pista que ainda não foi confirmada.

O campeonato tem início no dia 5 de fevereiro e encerramento previsto para o primeiro fim de semana de junho. A etapa inaugural tem transmissão dos canais oficiais da Porsche no YouTube e Twitch, além das plataformas oficiais do iRacing. Giassi também transimitirá a corrida em live própria em seu canal da Twitch. Com duas corridas previstas para a etapa, as atividades de pista começam a partir das 16h00 deste sábado.

Giassi disse: “É sempre muito difícil chegar na primeira etapa do ano, não sabemos como os concorrentes estão em questão a preparação. Nós aqui na equipe estamos treinando muito, entraremos com 4 carros e todos nós virando dentro do mesmo décimo. Acreditamos que chegamos fortes para a etapa. Hora de refinar o setup de quali e encaixar bem o acerto na volta de quali. Me sinto pronto para essa estreia.”

Calendário Porsche Esports Supercup 2022:

05/02 – Hockenheim

19/02 – Barcelona

05/03 – A definir

19/03 – Silverstone

26/03 – Red Bull Ring

09/04 – Canadá (Circuit Gilles Villeneuve)

23/04 – Spa-Francorchamps

07/05 – Nürburgring

21/05 – Le Mans

04/06 - Monza

