A Porsche Cup realiza neste fim de semana a sua pré-temporada de 2022 em Interlagos. A grande novidade dos testes é a presença do novo modelo, o 992, que fará sua estreia na categoria Carrera Cup.

Um dos destaques do grid é Lucas Salles, campeão da categoria GT3 Cup e que fará sua estreia na Carrera Cup já com o 992.

Após as primeiras voltas no Autódromo José Carlos Pace, Salles falou sobre as diferenças com o modelo em que se consagrou no ano passado.

“Fiquei muito impressionado, sobretudo pela suavidade do carro”, disse Salles. “Por exemplo, quando você sai dos boxes ele não sai dando trancos como os carros de corrida costumam dar, as trocas de marcha em curva são muito mais suaves, o que torna a guiada mais segura e prazerosa. O torque também, no meio do giro é muito mais forte.”

“Foi uma andada mais suave para amaciar freios e eixo, mas daqui a pouco a gente acelera um pouco mais. Além disso, o barulho é muito bonito, mais fino.”

Um tópico que sempre aparece para pilotos que saem da GT3 Cup para a Carrera Cup é o freio ABS, item raro em carros de corrida, presente na Carrera Cup. Salles não teve o que reclamar: “O ABS não interfere de forma muito abrupta, pelo menos nessas voltas iniciais, mas dá para sentir a presença dele.”

Como campeão de uma das categorias, tudo é muito novo para o piloto neste ano, rejeitando qualquer tipo de meta mais ambiciosa quando o assunto vai para os resultados.

“A meta é se adaptar ao carro e ao grid novo, que é de muita qualidade, então temos que trabalhar desde o início para buscar bons resultados.”

