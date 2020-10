O piloto Alceu Feldmann chega à etapa de Goiânia com 48 pontos de desvantagem em relação ao líder da Porsche Carrera Cup, Miguel Paludo, pentacampeão. Apesar de ser o segundo na classificação, Alceu terá que contar com vários fatores para virar a disputa, já que após a rodada tripla em Goiânia restará apenas uma, em Interlagos.

Na última edição, a sorte não esteve ao lado do piloto. O catarinense se envolveu em acidentes com Enzo Elias e Lico Kaesemodel, além de ter ficado fora das disputas e consequentemente da zona de classificação. Desta forma, viu a sua diferença aumentar em relação à Paludo. Em Goiânia, terá que apostar na superação para chegar em Interlagos com possibilidade de título.

“Eu estava colado com o Miguel em São Paulo e acabei batendo com o Enzo e depois com o Lico. Acabei de fora das corridas e sem fazer ponto. Além disso, tomei a punição de 10 posições para hoje. Será uma corrida de recuperação. Vamos juntar os cacos para sair de Goiânia pelo menos com chance de campeonato”, afirmou Alceu que largará em 10º na Corrida 1 da Carrera Cup, ainda nesta sexta-feira.

Miguel Paludo, o homem a ser batido, largará em 4º. Feldmann aguarda, então, que o azar esteja desta vez com o líder, ao contrário do que ocorreu no Autódromo José Carlos Pace. “Pode acontecer algo com o Paludo também. Do mesmo jeito que acontece comigo, pode acontecer lá. Vamos ver se a sorte está do outro lado hoje”.

A Corrida 1 da Carrera Cup tem previsão de início às 17h13 desta sexta-feira e contará com transmissão no Motorsport.com.

