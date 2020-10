AO VIVO: Assista aos treinos e corridas da sexta-feira da Porsche Cup em Goiânia

A Porsche Cup Brasil chega a Goiânia para seguir com o emocionante campeonato Sprint de 2020 da GT3 Cup e Carrera Cup. É a primeira vez que a categoria se reúne fora de São Paulo, na segunda rodada tripla da temporada.

Miguel Paludo e Nelson Marcondes lideram suas categorias e terão que enfrentar, além dos adversários, o forte calor e a administração do carro em condições extremas.

Nesta sexta-feira acontecem os treinos de classificação para as corridas 1 e 2, além da primeira prova da rodada tripla de cada categoria. No sábado, a rodada será completada com as duas últimas corridas de cada competição.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre MotoGP, F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?