Porsche Carrera Cup: Paludo segura Neugebauer e vence em Curitiba

Miguel Paludo retomou o caminho das vitórias neste domingo (27), após triunfar na corrida 2 da Porsche Carrera Cup. Ele se aproveitou de uma grande largada, pulou à frente e travou duelo particular com Werner Neugebauer.

No final, o atual campeão da Sprint levou a melhor. Fran Lara venceu na Sport, na sexta posição no geral, e Chico Horta venceu pela Trophy, em 11º.

A Corrida

Eloi Khouri, o sétimo colocado da corrida de sábado, era o pole position da prova deste domingo. Logo no início, Miguel Paludo e Werner Neugebauer pularam à frente, com Renan Pizzi no terceiro posto. Khouri caiu para a quarta colocação. Na abertura da segunda volta o safety car entrou após o Fernando Croce sair da pista.

Na relargada, Paludo se mante à frente e Pedro Boesel, que era o quinto colocado, acabou passando reto na curva 1, voltou ao traçado, mas perdeu duas posições.Em seguida, abandonou.com problemas no radiador.

Os comissários identificaram que Pizii - terceiro colocado - queimou a largada e ele teria que fazer um drive through. O mesmo aconteceu com Sylvio de Barros.

Restando 12 minutos, Frangulis, que ocupava a 12ª posição, rodou sozinho, mas conseguiu voltar.Quando faltavam 10 minutos, Urubatan Jr. recolheu. Outro que abandonou foi Cristiano Piquet, que ocupava a quinta posição.

No minuto final, Nelson Marcondes, que liderava na Trophy, também abandonou.

Enquanto isso Paludo e Neugebauer ainda disputavam a liderança, com o atual campeão conseguindo respirar na última volta e cruzou em primeiro a um segundo do rival.

A Porsche Carrera Cup volta nos dias 17 e 18 de julho no Autódromo de Interlagos.

