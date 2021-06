Porsche GT3 Cup: Darwich segura Mohr e vence corrida eletrizante em Curitiba

Ayman Darwich foi o grande vencedor da Porsche GT3 Cup neste domingo em Curitiba. Ele conseguiu segurar a pressão de Cristian Mohr nas voltas finais, após grande briga que também envolvem Raijan Mascarello e Lucas Salles.

Com a vitória na geral, Darwich também levou a melhor na Sport. Edson dos Reis venceu na Trophy.

A Corrida

Leo Sanchez era o pole position, mas logo na primeira curva ele recebeu o toque de Vina Neves e rodou. O safety car foi acionado. Ayman Darwich, que era o segundo colocado, herdou a ponta.

Durante a paralisação, Edu Guedes teve que voltar aos pits com problemas de câmbio.

Na relargada, Darwich, Mohr e Raijan Mascarello travavam grande batalha pela liderança. Lucas Salles também se aproximou.

Restando 16 minutos, Mohr manobrou sobre Darwich para a liderança, enquanto Mascarello sofria pressão de Salles.

Aos poucos, Mohr conseguia se distanciar, enquanto Darwich sofria com Mascarello, que tentava a segunda posição como podia.

Restando 12 minutos, Guilherme Bottura saiu da pista e não conseguiu voltar, o que acabou trazendo o safety car pela segunda vez. Sanchez, em recuperação, era o 10º colocado.

A relargada aconteceu quando faltavam menos de quatro minutos, antes de tomar a reta, Ramon Alcaraz perdeu o controle, foi para a grama, perdeu aderência e atingiu Paulo Totaro. A prova seguiu na sua normalidade.

Mohr conseguiu manter a liderança e Darwich, mas perdeu a ponta quando restavam duas voltas.

Darwich venceu na geral e na Sport, com Mohr, Mascarello, Salles e Peres completando o top-5. Edson dos Reis venceu na classe Trophy.

