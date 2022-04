Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup coroou no Velocitta os quartos vencedores diferentes em quatro corridas na Carrera Cup e na Sprint Challenge. Alceu Feldmann avançou de segundo no grid para a liderança na tomada da primeira curva e liderou de ponta a ponta. Com o resultado ele avançou para terceiro na classificação do campeonato, atrás de Christian Hahn e do líder Marçal Müller. O heptacampeão Miguel Paludo e o vencedor de sábado, Enzo Elias, completam o top 5.

Na Sprint Challenge Urubatan Junior teve um autêntico “Sunday drive”, liderando todas as voltas apesar de seguidas intervenções do safety-car abreviarem a margem que vinha abrindo a prova toda.

A jornada teve requintes de superação, uma vez que o carro #1 saiu da última posição do grid na véspera, avançando para sétimo e fazendo valer a regra do grid invertido no domingo. Outro protagonista de uma formidável recuperação foi Ramon Alcaraz, vencedor na Sport.

Ele cumpriu drive-thru por queima de largada durante uma das passagens do safety-car e foi obrigado a pagar a punição uma segunda vez. Mas a última intervenção do carro de segurança devolveu o #55 à disputa.

Já Piero Cifali sobreviveu uma prova conturbada na classe Trophy e venceu pela primeira vez na categoria. Na tabela de pontos da Sprint Challenge, o nome que desponta no alto é o de Raijan Mascarello, seguido por Ayman Darwich e Nelson Marcondes. A Porsche Cup tem agora um intervalo de sete semanas. Interlagos recebe a terceira etapa nos dias 11 e 12 de junho.

As corridas

Carrera Cup

O pole Renan Pizii acabou superado por Alceu Feldmann na tomada da curva 1. Marçal Müller e Enzo Eilas atacaram bem pela linha interna, avançando. O top5 no fim da primeira volta apontava Feldmann, Muller, Pizii, Enzo e Hahn.

Mas o nome da fase inicial da prova era Werner Neugebauer, conquistando nada menos que 12 posições em três voltas. Ele largou do fundo do grid e já figurava em décimo na abertura da quarta volta.

Pela classe Sport, Franco Giaffone liderava com o sétimo lugar no geral. Na classe Rookie, o líder era Nelson Monteiro. Com 10 minutos de prova, Alceu conseguiu livrar margem superior a 1s sobre Müller, que passava a receber ataque de Pizii.

Na volta 11 Hahn atacou Elias e Paludo tentou acompanhar na entrada da reta. Mas o #7 destracionou e acabou também rodando. Hahn então concretizou a ultrapassagem sobre o #73 e sobre Pizii.

O #16 a seguir passou reto na tomada do Saca-Rolha, cedendo a posição também para Elias ao retornar ao traçado regular. Na fase final da corrida o top 5 estabilizou as margens na casa de 1s5 entre os carros, com os pilotos levando as máquinas até a bandeirada. Feldmann selou mais uma vitória e, com o segundo lugar, Müller se isolou na liderança. A vitória na Sport ficou com Franco Giaffone, sexto colocado no geral. E Nelson Monteiro, com o 12º lugar, venceu na Rookie.

Sprint Challenge

O pole Urubatan Junior segurou a dianteira à frente de Ricardo Fontanari, Raijan Mascarello e Ayman Darwich. Gustavo Zanon foi tocado por Andre Gaidzinski na parte intermediária do grid e atravessou a pista.

Josimar Junior, em décimo, abriu a corrida liderando na Sport. Em 13º, Nasser Aboultaif era o melhor Rookie. Com cinco voltas completadas, Urubatan havia aberto 7.892 sobre Fontanari. Este segurava um pelotão que vinha compacto até o nono colocado, Caio Castro.

Na sexta volta, Darwich passou Fontanari, que a seguir foi atacado também por Mascarello e Tomasoni. O safety car então foi acionado após contato entre os carros de Aboultaif e Piero Cifali na volta 7, em disputa pela liderança na classe Rookie.

A corrida relargou para um sprint de 10 minutos. Urubatan mais uma vez sustentou a ponta. Fontanari surpreendeu Ayman para ser segundo. Tomasoni passou Mascarello na freada para o Saca-Rolha, assumindo o quarto lugar.

Na volta 11, Guilherme Bottura passou Josimar Junior por fora, avançando para décimo no geral e líder na Sport. Pela Rookie, o único carro que seguia na pista era o #7, de Cifali. Na volta 12, Cristian Mohr ficou na barreira de pneus na curva 1, determinando mais uma intervenção do carro de segurança. O carro de Bottura perdeu rendimento antes da relargada, sendo forçado a recolher para box.

Urubatan seguiu soberano quando veio a bandeira verde. Fontanari tentou pressionar na Caipirinha. Daniel Correa e Tomasoni então se tocaram duas vezes no Saca-Rolha, com Nelson Marcondes abortando a curva para evitar o entrevero.

Na volta final, Correa ainda conseguiu mais duas posições: passou Mascarello e Darwich. Mas o #69 e o #555 se tocaram no Saca-Rolha, com o maranhense levando a pior. Na bandeirada Urubatan prevaleceu com autoridade, seguido por Fontanari, Darwich, Mascarello e Caio Castro. Ramon Alcaraz em sétimo venceu na classe Sport. Cifali, em 11º, venceu na Rookie.

Resultados – Velocitta – Corrida 2

Carrera Cup

1. #1 Alceu Feldmann 27:08.716

2. #544 Marçal Müller +1.318

3. #26 Christian Hahn +1.839

4. #73 Enzo Elias +3.578

5. #16 Renan Pizii +8.810

6. #3 Franco Giaffone* +10.414

7. #20 Pedro Aguiar +12.025

8. #70 Lucas Salles* +15.528

9. #8 Werner Neugebauer +21.132

10. #80 Rouman Ziemkiewicz* +23.674

11. #77 Francisco Horta* +24.819

12. #87 Nelson Monteiro** +25.243

13. #85 Eduardo Menossi* +25.706

14. #5 Sylvio de Barros** +25.961

15. #33 Bruno Campos** +35.229

16. #7 Miguel Paludo +36.004

17. #9 Edu Guedes** +37.159

18. #888 Lineu Pires** +50.383

19. #25 Paulo Sousa** +58.846

20. #44 Gustavo Farah** +1:12.319

DNF

#29 Rodrigo Mello -14 voltas

#88 Georgios Frangulis* -17 voltas

#121 João Barbosa** -17 voltas

DNF

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

1. #1 Urubatan Junior 27:17.866

2. #17 Ricardo Fontanari +3.818

3. #555 Ayman Darwich +7.295

4. #80 Raijan Mascarello +7.461

5. #22 Caio Castro +7.804

6. #199 Nelson Marcondes +8.129

7. #55 Ramon Alcaraz* +11.278

8. #14 Andre Gaidzinski* +12.462

9. #77 Josimar Junior* +12.860

10. #20 Vina Neves +13.265

11. #7 Piero Cifali** +14.198

12. #5 Marcelo Tomasoni +18.866

13. #69 Daniel Correa -1 volta

14. #117 Guiherme Bottura*-4 voltas

DNF

#3 Cristian Mohr -5 voltas

#21 Miguel Mariotti* -6 voltas

#99 Nasser Aboultaif** -9 voltas

#33 Gustavo Zanon** -14 voltas

#11 Marcio Mauro -15 voltas

*Sport

**Rookie

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 72 pontos

2. #26 Christian Hahn, 70

3. #1 Alceu Feldmann, 66

4. #7 Miguel Paludo, 54

5. #73 Enzo Elias, 48

6. #20 Pedro Aguiar, 44

7. #70 Lucas Salles, 39

8. #16 Renan Pizii, 38

9. #3 Franco Giaffone, 34

10. #8 Werner Neugebauer, 21

11. #888 Lineu Pires, 19

12. #87 Nelson Monteiro, 17

13. #80 Rouman Ziemkiewicz, 16

14. #5 Sylvio de Barros, 10

15. #88 Georgios Frangulis, 9

16. #77 Francisco Horta, 8

17. #29 Rodrigo Mello, 6

18. #17 Leonardo Sanchez, 5

#85 Eduardo Menossi, 5

20. #33 Bruno Campos, 1

21. #121 João Barbosa, 0

#9 Edu Guedes, 0

#25 Paulo Sousa, 0

#44 Gustavo Farah, 0

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 42 pontos

2. #3 Franco Giaffone, 38

3. #77 Francisco Horta, 21

#80 Rouman Ziemkiewicz, 21

5. #88 Georgios Frangulis, 20

6. #85 Eduardo Menossi, 16

Carrera Cup Rookie

1. #888 Lineu Pires, 38 pontos

2. #87 Nelson Monteiro, 36

3. #5 Sylvio de Barros, 27

4. #33 Bruno Campos, 23

5. #121 João Barbosa, 15

6. #9 Edu Guedes, 14

7. #17 Leonardo Sanchez, 13

8. #44 Gustavo Farah, 12

9. #25 Paulo Sousa, 6

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello, 64 pontos

2. #555 Ayman Darwich, 62

3. #199 Nelson Marcondes, 59

4. #1 Urubatan Junior, 48

5. #69 Daniel Correa, 41

6. #3 Cristian Mohr, 38

#5 Marcelo Tomasoni, 38

8. #55 Ramon Alcaraz, 36

9. #20 Vina Neves, 32

10. #17 Ricardo Fontanari, 30

11. #14 André Gaidzinski, 24

12. #22 Caio Castro, 22

13. #117 Guilherme Bottura, 19

14. #77 Josimar Junior, 18

15. #11 Márcio Mauro, 17

16. #7 Piero Cifali, 10

17. #71 SangHo Kim, 8

18. #33 Gustavo Zanon, 7

19. #21 Miguel Mariotti, 6

20. #99 Nasser Aboultaif, 2

21. #78 Rafael Cardoso, 0

Sprint Challenge Sport

1. #55 Ramon Alcaraz, 38 pontos

2. #14 André Gaidzinski, 31

3. #117 Guilherme Bottura, 28

4. #77 Josimar Junior, 24

5. #7 Piero Cifali, 17

6. #33 Gustavo Zanon, 14

7. #71 SangHo Kim, 11

8. #21 Miguel Mariotti, 6

#99 Nasser Aboultaif, 6

10. #78 Rafael Cardoso, 4

Sprint Challenge Rookie

1. #7 Piero Cifali, 35 pontos

2. #33 Gustavo Zanon, 27

3. #71 SangHo Kim, 22

4. #99 Nasser Aboultaif, 14

5. #78 Rafael Cardoso, 8

