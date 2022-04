Porsche Cup: Raijan Mascarello sai líder do Velocitta; confira

Carregar reprodutor de áudio

Objetivo traçado, meta atingida. Com mais um pódio – quarto lugar – conquistado na tarde deste domingo (24), no Autódromo Velocitta, Raijan Mascarello confirmou a liderança da categoria Sprint Challenge da Porsche Cup após a disputa de duas etapas. A corrida deste domingo foi vencida por Urubatan Junior.

“Estamos em busca do campeonato. Ganhar corrida é bom, mas ganhar o campeonato é maravilhoso. Esse é nosso objetivo”, comenta o piloto. Sobre a corrida deste domingo, Raijan revelou que tinha a preocupação em largar um pouco mais para trás.

“O intuito era se livrar das confusões do meio do pelotão, e foi assim logo na largada com vários carros se enroscando. Depois, consegui dar uma salvada em algumas disputas que os carros na minha frente se tocaram. No final, valeu demais pelo fim de semana”, destaca.

A liderança começou a ser construída logo na largada, com um salto de sétimo para terceiro lugar. Anda na primeira volta, após um toque, Raijan foi para o quarto lugar. Com menos da metade da prova houve a entrada do safety car agrupando todo o pelotão. Raijan conseguiu manter a posição até a penúltima volta, quando foi ultrapassado. Na última volta da prova, dois concorrentes se tocaram e Raijan recuperou o quarto lugar.

Agora, em quatro provas disputadas, o representante do Mato Grosso soma três pódios e uma vitória. A próxima etapa da Porsche Cup C6 Bank está programada para o Autódromo de Interlagos, nos dias 28 e 29 de maio.



Classificação do Campeonato sem descartes

– Categoria Sprint Challenge

1º - Raijan Mascarello, 64 pontos

2º - Ayman Darwich, 62 pontos

3º - Nelson Marcondes, 59 pontos

4º - Urubatan Junior, 48 pontos

5º - Daniel Correa, 41 pontos

6º - Cristian Mohr, 38 pontos

7º - Marcelo Tomasoni, 38 pontos

8º - Ramon Alcaraz, 36 pontos

9º - Vina Neves, 32 pontos

10º - Ricardo Fontanari, 30 pontos

11º - André Gaidzinski, 24 pontos

12º - Caio Castro, 22 pontos

13º - Guilherme Bottura, 19 pontos

14º - Josimar Junior, 18 pontos

15º - Márcio Mauro, 17 pontos

Resultado Corrida 2 – extra-oficial

1º - Urubatan Junior, com 16 voltas em 29min32

2º - Ricardo Fontanari, à 3s818

3º - Ayman Darwich, à 7s295

4º - Raijan Mascarello, à 7s461

5º - Caio Castro, à 7s804

6º - Nelson Marcondes, à 8s129

7º - Ramon Alcaraz, à 11s278

8º - André Gaidzinski, à 12s462

9º - Josimar Junior, à 12s860

10º - Vina Neves, à 13s265

11º - Piero Cifali, à 14s198

12º - Marcelo Tomasoni, à 18s866

13º - Daniel Correa, à 1 volta

14º - Guilherme Bottura, à 4 voltas

15º - Cristian Mohr, à 5 voltas

16º - Miguel Mariotti, à 6 voltas

17º - Nasser Aboultaif, à 9 voltas

18º - Gustavo Zanon, à 14 voltas

14º - Marcio Mauro, à 15 voltas

