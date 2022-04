Porsche Cup: Müller é o mais rápido no primeiro dia em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Porsche Cup está oficialmente inaugurada. Goiânia foi o palco da primeira atividade oficial do ano, no fim da tarde de sexta-feira (1º). Após sessões de concorridos treinos opcionais, os carros de competição mais produzidos no mundo disputaram o único treino livre da etapa.

Como todos começam obviamente zerados em pontos, nesta etapa não há adoção de lastro de performance. E mesmo sem o peso extra como fator adicional de equilíbrio a folha de tempos mostrou que a tradicional competitividade será mais uma vez a tônica nesta 18ª temporada do maior evento de Gran Turismo da América Latina.

Na Carrera Cup, quem ditou o ritmo foi Marçal Müller, o recordista de poles do ano passado. Ele cravou 1min23s107 com o carro #544 e escreveu seu nome na história como o primeiro piloto a liderar uma atividade oficial da Porsche Cup com o novíssimo Porsche 911 GT3 Cup da geração 992. Werner Neugebauer, Miguel Paludo, Renan Pizii e Alceu Feldmann, nesta ordem, completaram o top 5 a menos de 0s5 da marca estabelecida por Müller.

O que chamou atenção, porém, foi o intervalo entre os concorrentes, com nada menos que nove competidores separados por apenas um segundo.

Na Sprint Challenge Cristian Mohr prevaleceu no fim com a marca de 1min26s009. Marcelo Tomasoni, Nelson Marcondes, Marcio Mauro e Guilherme Bottura completaram o top 5, com menos de meio segundo de desvantagem para o competidor do Porsche #3. A sessão teve nada menos que 13 dos 20 carros inscritos no mesmo segundo do líder.

Neste sábado a programação será aberta com os treinos classificatórios. Atendendo a pedido dos pilotos no briefing e visando deixar os carros mais espaçados na pista, a organização alterou o formato de Q1 e Q2. O quali de cada categoria segue dividido em dois grupos, mas primeiro vão para a pista os competidores das classes Rookie e Sport e, a seguir, em outra sessão de 15 minutos aceleram os demais concorrentes de cada campeonato. Então é formado o grid de largada, de acordo com a melhor volta de cada um deles.

A corrida da Carrera Cup abre a programação da tarde, com formação do grid programada para as 13h. A seguir será disputada a prova de abertura do campeonato da Sprint Challenge.

“É muito bom começar com o pé direito, por mais que ainda não esteja valendo pontos, traz um ânimo legal para a classificação. Sabemos que tudo pode acontecer, mas estamos confiantes para brigar pela pole”, comentou Müller.

“Foi muito bom, ontem já estávamos competitivos, viemos ajustando o carro e crescendo ao longo dos treinos. Eu também fui pegando cada vez mais o jeito do carro e fazendo voltas parecidas. O carro está muito bom e a expectativa para amanhã é muito boa”, disse Mohr.

Resultados – Treinos livres

Carrera Cup

#544 Marçal Müller 1:23.107 #8 Werner Neugebauer +0.381 #7 Miguel Paludo +0.417 #16 Renan Pizii +0.430 #1 Alceu Feldmann +0.448 #20 Pedro Aguiar +0.481 #70 Lucas Salles* +0.659 #73 Enzo Elias +0.780 #29 Rodrigo Mello +0.871 #888 Lineu Pires** +1.044 #77 Francisco Horta* +1.130 #3 Franco Giaffone* +1.162 #88 Georgios Frangulis* +1.295 #87 Nelson Monteiro** +1.352 #121 João Barbosa** +1.436 #85 Eduardo Menossi* +1.438 #9 Edu Guedes** +1.481 #80 Rouman Ziemkiewicz* +1.648 #25 Paulo Sousa** +1.717 #17 Leonardo Sanchez** +2.061 #5 Sylvio de Barros** +2.089 #33 Bruno Campos** +2.374 #44 Gustavo Farah** +2.572 #26 Christian Hahn – sem tempo

*Sport

*Rookie

Sprint Challenge

#3 Cristian Mohr 1:26.009 #5 Marcelo Tomasoni +0.356 #199 Nelson Marcondes +0.382 #11 Marcio Mauro +0.425 #117 Guiherme Bottura*+0.483 #22 Caio Castro +0.533 #80 Raijan Mascarello +0.593 #1 Urubatan Junior +0.797 #55 Ramon Alcaraz* +0.813 #69 Daniel Correa +0.848 #555 Ayman Darwich +0.866 #21 Miguel Mariotti* +0.875 #20 Vina Neves +0.960 #77 Josimar Junior* +1.202 #71 SangHo Kim** +1.863 #78 Rafael Cardoso** +2.696 #7 Piero Cifali** +2.944 #99 Nasser Aboultaif** +3.319 #33 Gustavo Zanon** +5.554 #14 Andre Gaidzinski* +14.025

*Sport

**Rookie

