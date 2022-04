Porsche Cup: Equivoco Racing vai desfalcada para Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Porsche Cup Brasil começou agitada para a Equivoco Racing, que inicia sua segunda temporada no automobilismo buscando ampliar os feitos obtidos em seu ano de estreia, quando foi vice-campeã da Carrera e campeã da Endurance Series.

A formação do time conta com uma ausência: Paulo Totaro, fundador da equipe, segue se recuperando do forte acidente sofrido na pré-temporada e não competirá na etapa. “Quero me sentir 100% para voltar a pilotar, senão nada feito. O automobilismo é um esporte sério e perigoso, não se pode correr se não estiver totalmente apto, então vou me cuidar para na próxima corrida fazer minha estreia na temporada. Enquanto isso, ficarei na torcida pelos meus garotos”, disse ele.

O time, aliás, ganhou um novo-velho reforço de peso para esta etapa: Marçal Müller, vice-campeão da Carrera Cup, segue com o time por mais uma etapa, podendo ampliar a parceria novamente até o fim da temporada: “Venho aqui representando nosso ‘Boss’."

"Quero começar que nem em 2021, vencendo e dedicando para ele esse resultado”, reflete o Iceman. Já a nova classe Sprint Challenge (antiga GT3) terá apenas Marcio Mauro como representante, uma vez que Paulo Totaro é ausência. O “Lorde”, como é conhecido, vem de uma grande temporada com vitórias em 2021 e espera um grande ano novamente, agora com carros mais potentes.

“A expectativa é ótima. O carro é uma delícia de guiar, rápido, um grande desafio. Estou bastante empolgado para correr, uma pena que meu amigo Paulo não estará presente nesta grande festa. Que ele volte logo para competir ao meu lado”, conclui Marcio.

Sexta-feira, 1º de abril

15:25 – 16:10 – Treino livre 1 – Carrera Cup

16:20 – 17:05 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 2 de abril

09:30 – 09:45 – Quali Q1 – Carrera Cup

09:55 – 10:05 – Quali Top10 – Carrera Cup

10:15 – 10:30 – Quali Q1 – Sprint Challenge

10:40 – 10:50 – Quali Top10 – Sprint Challenge

13:00 – 13:05 – Formação de grid – Corrida 1 – Carrera Cup

13:40 – 13:45 – Formação de grid – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 3 de abril

13:25 – 13:30 – Formação de grid – Corrida 2 – Carrera Cup

14:05 – 14:10 – Formação de grid – Corrida 2 – Sprint Challenge

