Porsche Sprint Challenge: Marcelo Tomasoni é o mais rápido do dia

A Sprint Challenge, categoria de entrada da Porsche Cup Brasil, realizou nesta sexta-feira o treino livre em preparação para a etapa do Velocitta, a segunda da temporada de 2022.

Marcelo Tomasoni foi o mais rápido, com a marca de 1min30s147, à frente de Marcio Mauro, quatro décimos mais lento. Cristian Mohr, Daniel Correa e Nelson Marcondes completaram o top 5.

O primeiro representante da classe Sport apareceu em sexto, com Ramon Alcaraz. Na classe Rookie, Gustavo Zanon se deu melhor, sendo também o 15º no geral.

Neste sábado acontece o treino de classificação às 10h05. A largada da corrida 1 acontece às 13h40. No domingo, a corrida 2 também começa às 13h40, tudo com transmissões ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv, em português e em inglês.

Veja como foi a primeira etapa, em Goiânia

