Porsche Carrera Cup: Neugebauer lidera sexta-feira no Velocitta

A Porsche Cup iniciou a segunda jornada de 2022, desta vez no Velocitta, em Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo. No treino livre desta sexta-feira, Werner Neugebauer foi o mais veloz da sessão, marcando 1min28s707.

Enzo Elias foi o segundo colocado, com uma marca 0s065 mais lenta. Miguel Paludo foi o terceiro colocado, a 0s099 de Werner.

O primeiro da classe Sport a aparecer na tabela de tempos foi Lucas Salles, campeão da Sprint Challenge de 2021, sendo também o quarto colocado na tabela geral. Logo atrás dele, o primeiro representante da Rookie, Lineu Pires, em quinto.

O líder do campeonato e aquele que carrega o maior lastro de sucesso, com 50 kg, Marçal Muller foi o sexto no geral.

Rodrigo Mello, Roman Ziemkiewicz, Chris Hahn e Chico Horta completaram o top 10.

Neste sábado acontece o treino de classificação às 9h15. A largada da corrida 1 acontece às 13h. No domingo, a corrida 2 também começa às 13h, tudo com transmissões ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv, em português e em inglês.

Resultado completo em instantes...

