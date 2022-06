Rally: Reinaldo Varela defende liderança no Brasileiro de Baja

Carregar reprodutor de áudio

Dividido em dois dias de competição, o Rally Serra Azul será o terceiro encontro da temporada 2022 do Campeonato Brasileiro de Rally Baja. Com 43 inscritos na categoria UTV, a mais competitiva do país, a prova percorrerá aproximadamente 300km na região de Pardinho, no Interior de São Paulo.

Depois de disputar o Rally Cuesta (em Botuctu/SP) e o Rota Sudeste (São Manuel/SP), o Campeonato Brasileiro retorna ao Interior paulista sob a liderança do tricampeão mundial Reinaldo Varela, da equipe Can-Am Monster Energy.

Após boas atuações e consistência em suas apresentações, Varela soma 76 pontos no primeiro lugar, cinco a mais que Denísio Casarini, segundo colocado. A equipe Can-Am Monster Energy também conta com o piloto Rodrigo Varela, que ocupa a sexta posição, com 50 pontos. Ao todo, 71 pilotos já pontuaram na temporada.

“A missão aqui é tentar manter a liderança do campeonato, mas o nível está realmente alto e não vai ser fácil”, diz Reinaldo Varela. “O Baja é um tipo de prova no qual conta muito a experiência para evitar os problemas e saber a hora certa para extrair o máximo do carro. Acho que isso tem me ajudado em especial. Espero que no domingo nós possamos comemorar mais bons resultados, não para mim, como para o Rodrigo também, que tem feito um ótimo trabalho na equipe”, continua o líder da competição, referindo-se a seu filho, que também está entre os candidatos ao título.

“Teremos ao todo cerca de 300km de prova entre o sábado e o domingo, com um piso bastante variado. Novamente, vai valer muito a combinação resistência-velocidade-sorte”, aposta Rodrigo Varela. “Minha meta é pontuar o máximo possível para encostar novamente nos ponteiros e chegar ao final do ano com chances de brigar pelo título. Muita coisa pode acontecer, mas estamos bem motivados para essa prova”, continua o piloto da equipe Can-Am Monster Energy.

Os pilotos começam a acelerar já a partir das 7h da manhã deste sábado, quando realizam um prólogo que servirá para definir a ordem de largada, que acontecerá a partir das 11h. Confira os dez primeiros na pontuação:



1) Reinaldo Varela, 76 pontos

2) Denísio Casarini, 71

3) Juliano Meira e Richard Fliter, 61

5) Nuno Fojo, 58

6) Rodrigo Varela e Gustavo Zanrorlin, 50

8) Kaique Bentivoglio, 49

9) Júnior Siqueira, 40

10) Leandro Fracassi e Bruno Azevedo, 38.

