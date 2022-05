Carregar reprodutor de áudio

A bordo do Can-Am Maverick X3 da equipe Can-Am Monster Energy, Reinaldo Varela completou a participação em 400 rallies no fim de semana e comemorou em grande estilo. Conquistou a vitória na categoria UTV no Rally Rota Sudeste, válido pela segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, realizado em São Manoel (SP), entre 54 competidores que percorreram mais de 400 quilômetros de especiais, em 14 e 15 de maio.

“Foi um fim de semana com provas decididas nos detalhes. Na última especial, eu estava a uns 40 segundos do primeiro lugar, e consegui tirar essa diferença. Acabei vencendo por três décimos de segundo à frente do Richard Fliter. Estou muito satisfeito, conseguimos aplicar tudo que aprendemos em 40 anos de rally. Foi maravilhoso. Nada como uma vitória para encerrar nossa celebração por 400 provas disputadas até agora. Fiquei muito feliz”, diz o multicampeão Reinaldo Varela.

Esta foi a segunda vitória de Varela no Rally Rota Sudoeste, que ele venceu em 2012 ao lado de Edu Sachs, com uma Mitsubishi Triton L200 RS. É a primeira vez que ele vence esse rally na categoria UTV, que começou a disputar no fim de 2016.

Varela é um dos principais nomes do rallly. Começou no off-road nacional em setembro de 1982, há quase 40 anos, e coleciona títulos: campeão do Dakar 2018 nos UTVs; tricampeão mundial de Cross-Country (2001, 2012 e 2019); campeão do Sertões na classificação geral em 2000, 2015 e 2020; e octacampeão brasileiro. Incluindo outras competições, venceu 36 campeonatos. Com o título do Rally Sudoeste 2022, Reinaldo, hoje com 63 anos, soma 129 vitórias em 400 provas disputadas.

