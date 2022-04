Barrichello entra em plataforma de gravação de vídeos para fãs

Carregar reprodutor de áudio

Rubens Barrichello acaba de apostar em uma nova empreitada: ele entrou para um site de famosos que oferece vídeos personalizados para os fãs.

“Para você que quer mandar seu recado, mandar um feliz aniversário, um presente no Dia das Mães ou que quer simplesmente ouvir uma história, estou aqui na Memmo. Fico muito feliz pelo contato com os fãs”, disse Rubinho.

Para contratar um vídeo especial do piloto, é preciso acessar a plataforma Memmo, empresa sueca de mensagens personalizadas de celebridades.

Em seu perfil, Barrichello na plataforma Memmo, o piloto tem recebido muitos pedidos de mensagem de aniversário, motivação e também brincadeiras.

Entre os brasileiros que estão hoje na plataforma da Memmo, há nomes como o lutador Wanderlei Silva, o ator Marcelo Faria e o goleiro do Flamengo Diego Alves. O site tem hoje mais de 5.000 famosos do Brasil e do mundo.

Karsten Kreyberg, diretor-geral da empresa no país, conta que há determinadas celebridades que os fãs brasileiros gostam muito e sempre pedem vídeos, como as personalidades do esporte. Já outros famosos se destacam mais em datas especiais, como o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães.

“Percebemos que, de modo geral, as celebridades gostam muito de fazer vídeos para se conectar com os seus fãs, criando boas experiências”, revelou o executivo.

Para contratar um vídeo de uma celebridade da Memmo, o interessado acessa a plataforma, escolhe a celebridade que gravará o seu vídeo, explica o motivo da encomenda e dá instruções com detalhes sobre a ocasião. O preço varia de acordo com o perfil da personalidade e com o prazo de entrega. Em poucos dias, o cliente recebe o vídeo encomendado por e-mail ou SMS.

Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: