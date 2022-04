Carregar reprodutor de áudio

Win on Sunday, sell on Monday. O velho bordão do automobilismo, que significa “Vença no domingo para vender na segunda”, desde sempre foi um dos principais pilares dos campeonatos mundo afora. Competições bem-sucedidas em mostrar a rivalidade entre marcas e modelos geralmente são mais longevas e capazes de fidelizar o público apaixonado do universo do automóvel. O Brasil possui um jovem campeonato, a Turismo Nacional (TN), surgida apenas em 2017, que tem na variedade de marcas participantes um de seus principais atrativos. Por isso, no ano passado, a média de carros inscritos por evento foi de 57.

Entre os 16 modelos de dez marcas diferentes que disputam a TN, quatro estão entre os carros mais vendidos no país no último biênio, segundo o ranking da FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Neste final de semana, em Cascavel, a TN abre a temporada 2022 com expectativa de fortes disputas nas categorias Super, A, B e Sênior.

“Além da emoção do esporte, que na nossa categoria é sempre em grandes doses, os fãs também se conectam aos carros que vêm na pista. É um grande fator de envolvimento emocional ver o modelo que você tem na garagem e que sua família usa no dia a dia mostrando do que é capaz em um autódromo. Isso não apenas reforça a certeza de que fez uma boa opção de compra, como também transmite valores como tranquilidade e segurança, além de aumentar a admiração”, diz Fabio Aires, diretor da Turismo Nacional.

Com 208.974 unidades vendidas entre 2020 e 2021, o Chevrolet Onix é o carro mais bem sucedido do período no mercado brasileiro, ocupando primeiro lugar no ranking. O modelo é um dos que competem na TN, tendo conquistado 17 vitórias no campeonato de 2021. Terceiro no ranking de vendas com 173.003 unidades, o Hyundai HB20 somou três primeiros lugares no ano passado. Mas o modelo que mais venceu na Turismo Nacional foi o Volkswagen Gol, com 21 triunfos. No comparativo de vendas, o modelo da fábrica alemã está no sexto lugar do biênio (veja tabela abaixo).

No ranking dos dez mais vendidos, também estão o Fiat Argo e o Chevrolet Onix Plus, que ainda não tem representante na TN, mas é elegível de acordo com o regulamento e é esperado para breve na competição. Ao todo, os cinco modelos totalizaram em 2020-2021 808.036 unidades vendidas (ou 53,9%% do volume registrado pelos dez carros mais vendidos no país).

Confira os rankings de vendas e vitórias dos modelos da Turismo Nacional:

Unidades vendidas no biênio 2020-2021 (top 20)

1) Chevrolet Onix – 208.974 unidades

2) Fiat Strada – 189.148

3) Hyundai HB20 – 173.003

4) Fiat Argo – 150.581

5) Chevrolet Onix Plus – 138.099

6) Volkswagen Gol – 137.379

7) Jeep Renegade – 130.778

8) Fiat Toro – 124.864

9) Jeep Compass – 123.872

10) Volkswagen T-Cross – 122.426

11) Hyundai Creta – 112.516

12) Fiat Mobi – 112.464

13) Renault Kwid – 102.391

14) Chevrolet Tracker – 100.129

15) Toyota Corolla – 82.963

16) Toyota Hilux – 78.287

17) Ford Ka – 75.955

18) Nissan Kicks – 72.957

19) Honda HR-V – 70.917

20) Chevrolet S10 – 61.684

*Fonte: FENABRAVE

Modelos mais vitoriosos em 2021 nas categorias Super, A e B

1) Volkswagen Gol, 21 vitórias (29,17%)

2) Chevrolet Onix, 17 (23,61%)

3) Ford New Ka, 6 (8,33%)

4) Volkswagen UP!, 6 (8,33%)

5) Fiat Mobi, 5 (6,94%)

6) Fiat Uno, 5 (6,94%)

7) Toyota Etios, 4 (5,56%)

8) Hyundai HB20, 3 (4,17%)

9) Fiat Argo, 3 (4,17%)

10) Citroën C3, 2 (2,78%)

Modelos do grid em 2021

1) Volkswagen Gol, 23 carros (26,4%)

2) Chevrolet Onix, 13 (14,9%)

3) Fiat Mobi, 11 (12,6%)

4) Ford New Ka, 10 (11,5%)

5) Volkswagen UP!, 6 (6,9%)

6) Peugeot 208, 5 (5,7%)

7) Fiat Argo, 3 (3,4%)

8) Citroën C3, 3 (3,4%)

9) Hyundai HB20, 3 (3,4%)

10) Fiat Uno, 3 (3,4%)

11) Toyota Etios, 2 (2,3%)

12) Nissan March, 1 (1,1%)

13) Chevrolet New Onix, 1 (1,1%)

14) Volkswagen New Polo, 1 (1,1%)

15) Renault Sandero, 1 (1,1%)

16) Toyota Yaris, 1 (1,1%)

