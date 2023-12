Em um marco histórico, a cidade de Belo Horizonte passa oficialmente a integrar o circuito anual da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. A Prefeitura de Belo Horizonte e as empresas organizadoras da competição firmaram um acordo para a realização da competição na capital mineira.

O Termo de Apoio foi assinado na última quarta-feira (13). A expectativa é que as corridas sejam realizadas por cinco edições consecutivas e a primeira acontece de 15 a 24 de agosto de 2024.

O prefeito Fuad Noman expressou sua satisfação com a assinatura do acordo, destacando o seu desejo para que a capital de Minas Gerais se consolide como a sede da Stock Car. "A Prefeitura de Belo Horizonte está colaborando integralmente com a organização do evento para assegurar uma corrida excepcional, que será vista pelo Brasil e pelo mundo. Estamos honrados em sediar este evento", declarou.

Com transmissão ao vivo para 153 países, a realização do evento vai projetar a capital mineira internacionalmente e terá impacto direto na geração de empregos e renda, promoção de investimentos e estímulo à economia local, com aumento no consumo de bens e serviços, além do fomento no turismo.

Sérgio Sette Câmara, CEO da Speed Seven, uma das organizadoras do evento em Belo Horizonte, ressaltou a importância do apoio da prefeitura na organização do evento e destacou os benefícios que a realização do GP trará para a cidade.

"Serão injetados R$ 200 milhões na economia do município e serão arrecadados cerca de R$ 20 milhões de impostos por ano. É um evento que vai incrementar o setor hoteleiro, de bares e restaurantes. Esperamos criar cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos”, comentou.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o evento poderá gerar um impacto de até R$ 284,6 milhões ao município ao longo dos cinco anos de realização. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead) estima um impacto de até 0,08% no Produto Interno Bruto (PIB) de Belo Horizonte já em 2024.

A etapa de Belo Horizonte será realizada no modelo ‘Circuito de Rua’, com cerca de 3200 metros, e a estrutura será montada ao redor do Estádio Mineirão. Além da adrenalina na pista, o público poderá desfrutar de diversas atividades no entorno do Gigante da Pampulha, com shows musicais e experiências gastronômicas.

A previsão é que as obras para viabilização da corrida comecem em fevereiro do próximo ano, logo após o carnaval. Os custos serão de responsabilidade das empresas organizadoras da Stock Car em BH: Vicar, Speed Seven e a DM Corporate.

