Mal os motores da Stock Car silenciaram na temporada 2020, e a temporada 2021 já se apresenta com grandes novidades. Uma delas é o surgimento de uma nova equipe. A Pole Motorsport nasce com o DNA campeão e inicia sua trajetória a partir do próximo ano sob chefia do engenheiro Joselmo Barcik e com os pilotos Átila Abreu e Galid Osman.

“Polenta”, como é apelidado no paddock da Stock Car, tem mais de duas décadas de experiência na principal categoria do esporte a motor do Brasil. Trabalhando na organização chefiada por Rosinei Campos, o mais vencedor preparador da história de 40 anos da Stock Car, o engenheiro desempenhou todas as funções dentro de um time na categoria.

Ingressou no esporte aos 17 anos de idade como ajudante geral e foi subindo para segundo mecânico, primeiro mecânico, telemetrista, estrategista, chefe dos mecânicos e finalmente chefe da equipe RCM. Ao longo de 24 anos na categoria, participou de 12 conquistas de títulos, trabalhando com grandes campeões como: Ingo Hoffmann, Giuliano Losacco, Cacá Bueno, Ricardo Maurício, Max Wilson e Daniel Serra.

Agora ele parte para o voo solo, com os carros #28 e #51: “Construí minha vida na Stock Car, sempre com muita resiliência e dedicação. Comecei muito jovem, passando por todas as funções dentro de uma equipe e conservo até hoje a vontade de fazer mais e melhor. O automobilismo ensina que é sempre possível evoluir e agora partimos para este novo passo, que é montar o próprio time."

"O conceito da Pole Motorsport nasceu em conversas com o Átila e agora vamos implantar o projeto com a confiança do Galid e de todos os demais envolvidos. A Stock Car me proporcionou muita coisa na vida e sei que nosso novo time, com muito respeito, dará espaço para todos profissionais interessados em crescer e seguir evoluindo profissionalmente. Nossa motivação é enorme e vamos atrás de vitórias”, disse Polenta.

A ideia de desenvolver a partir do zero uma nova organização na Stock Car era um sonho antigo, compartilhado pelo piloto Átila Abreu: “Essa nova estrutura que se montou com a Pole Motorsport para 2021 foi algo que ninguém imaginava muito que poderia acontecer pelo fato de o Polenta estar há mais de 20 anos na mesma equipe, ser o braço direito do Meinha, mas, em várias conversas, entendi o desejo dele de ter a estrutura, de alçar voos maiores."

"Ele é um cara jovem e muito competente, esforçado. E veio com o meu momento de querer fazer algo diferente. Estamos unindo forças, o Polenta e eu, para montar essa estrutura. O Galid gostou muito do projeto quando apresentamos para ele, embarcou junto. Temos o time bem estruturado, com pessoas novas querendo fazer e acontecer, e essa energia vai ser muito importante para a construção de um projeto de dois anos."

"É importante toda a adaptação nessa estrutura, mas tenho a confiança de que já poderemos desde o início ter bons resultados, surpreendendo e até brigando pelo título. Esse é o nosso objetivo: que essa estrutura seja a melhor equipe da Stock Car em pouco tempo. Muito trabalho pela frente, janeiro, fevereiro e março serão meses de muito trabalho e pouco descanso. Mas tenho certeza de que será recompensado", afirmou Átila.

Companheiro de Átila na temporada 2020, Galid logo foi chamado para integrar o projeto: “Realmente estamos muito esperançosos, tanto o Átila como eu, de fazer uma boa temporada no ano que vem. É lógico que no início vai haver uma adaptação, mas vamos andar na equipe do Polenta, que há 20 anos está na melhor equipe da Stock Car, que é a do Meinha. É um cara com uma bagagem imensa, hoje é o profissional que mais entende de Stock Car dentro do autódromo. Espero fazer um excelente ano em 2021.”

A Pole Motorsports nasce com uma visão ambiciosa: ser a melhor equipe da Stock Car.

Para atingir este objetivo em uma categoria acirrada como é a Stock, contará com padrões de excelência tanto para os equipamentos como para recrutamento de mão de obra.

A temporada 2021 da Stock Car terá início em março, em local ainda a ser definido.

Mas, na prática, assim que caiu o pano quadriculado no último domingo em Interlagos, já começou o trabalho da Pole Motorsport em Curitiba.

