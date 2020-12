Stock Car: Foresti é anunciado como piloto da KTF para 2021

Lucas Foresti é o novo piloto da KTF Sports para a temporada de 2021 da Stock Car. O piloto confirmou o acerto com o time paulista nesta quarta-feira (16) e agora já inicia a preparação para o campeonato do ano que vem. Foresti parte para sua oitava temporada consecutiva na categoria e agora passa a integrar o time chefiado por Enzo Bortoleto.

No próximo ano, ele atingirá a marca de 150 corridas disputadas na principal categoria do automobilismo brasileiro.

“Estou muito feliz em fazer parte da KTF para a próxima temporada. Me sinto honrado e muito motivado por integrar o time, que é formado por ótimos engenheiros, mecânicos e profissionais, e já demonstraram o potencial da equipe dentro e fora das pistas, especialmente na metade final da temporada. Estou totalmente comprometido com esse projeto e vamos juntos em busca dos nossos objetivos”, comentou Foresti.

“Agradeço também a equipe Vogel Motorsport pelos dois últimos anos. Deixo uma casa que me recebeu muito bem para entrar em outra que me abriu as portas da melhor maneira possível”, acrescentou Lucas.

A KTF Sports estreou na Stock Car na temporada 2019 e já em seu segundo ano terminou na sexta posição entre as equipes, com uma vitória e uma pole.

“Estamos muito felizes com a chegada do Lucas ao nosso time. Ele é um piloto experiente, que esteve próximo da F1 e na Stock Car já tem sete temporadas. Estamos certos que com toda a nossa infraestrutura e desenvolvimento técnico poderemos levá-lo de volta à luta pelas primeiras posições”, afirmou o CEO da KTF Sports Enzo Bortoleto.

“Foi um prazer conhecer o Enzo e sua família. Ele e todos na equipe tem uma mentalidade vencedora e vamos em busca do que todos os pilotos desejam, que é andar rápido, conquistar poles, vitórias e brigar pelo campeonato”, finalizou o dono do Cruze #12.

