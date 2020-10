Stock Car: Bruno Baptista conquista primeira pole da carreira em Cascavel

A Stock Car realiza neste domingo a sexta etapa do campeonato de 2020 e nesta manhã aconteceu o treino classificatório para a corrida 1 da rodada dupla.

O grande nome foi Bruno Baptista, que garantiu sua primeira pole position da carreira ao cravar 1min04s267, superando Julio Campos, que dividirá a primeira fila com ele, por 0s101.

Baptista teve que lidar com a Covid-19 durante a paralisação do campeonato, com os médicos alertando que ele chegou a ter 40% do pulmão comprometido.

“Como essa foi minha primeira pole na Stock, eu ainda não tinha sentido a sensação de ser o mais rápido no classificatório. É uma sensação incrível. Quando o Marcel (Campos, chefe da equipe RCM) me disse pelo rádio que eu tinha feito a pole, foi algo como a sensação de dever cumprido. Realmente estou muito feliz, o dia começou muito bem”, disse Bruno Baptista.

Cesar Ramos e Diego Nunes formarão a segunda fila, seguido de Thiago Camilo e Gabriel Casagrande. O líder do campeonato, Rubens Barrichello, será o 16º.

A primeira corrida da rodada dupla da Stock Car em Cascavel acontece às 11h.

Grid de largada