Stock Car: Bruno Baptista converte pole em vitória em Cascavel

Após conseguir a primeira pole da carreira na Stock Car, Bruno Baptista conquistou também a sua primeira vitória de 2020. O piloto da equipe RCM sempre liderou com tranquilidade, mesmo tendo Diego Nunes tentando diminuir a vantagem após a rodada de paradas obrigatórias.

Julio Campos, que era o segundo colocado antes do pit stop, conseguiu ficar no pódio. Cesar Ramos e Thiago Camilo completaram o top-5.

Esta foi a segunda vitória de Bruno na Stock Car, mas a primeira em corrida 1. Ele havia vencido a corrida 2 da etapa do Velocitta em 2019.

A Corrida

A largada da corrida 1 da sexta etapa da Stock Car em Cascavel foi limpa, com Bruno Baptista mantendo a liderança, seguido de Julio Campos, Cesar Ramos, Diego Nunes e Thiago Camilo.

Destaque na corrida de sábado, Denis Navarro ganhou duas posições no início e subia para o sétimo lugar nas primeiras voltas.

Antes da abertura dos boxes, Baptista tinha vantagem tranquila, mais de dois segundos. Assim que a janela de paradas começou, Campos foi o primeiro a parar.

Faltando 18 minutos, Tuca Antoniazi rodou, mas conseguiu voltar.

Em seguida, Baptista fez sua parada e conseguiu voltar à frente. Nunes conseguiu o segundo posto de Campos, mas estava à mais de dois segundos atrás do líder.

Nelsinho Piquet e Pedro Cardoso tiveram problemas no semieixo em suas paradas e abandonaram. Ricardo Zonta também deixou a prova quando restavam 10 minutos.

Nos minutos finais, líder e vice-líder trocaram botões de ultrapassagem, mas não foi o suficiente para Nunes se aproximar de maneira consistente. Com isso, Bruno Baptista garantiu sua vitória, com Diego Nunes em segundo e Julio Campos em terceiro.

Resultado final

Pos. Número Piloto Equipe Carro 1 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 2 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 3 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 4 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 5 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 6 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 7 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 8 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 9 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 10 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 11 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 12 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 13 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 14 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 15 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 16 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 17 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 18 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 19 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 20 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 21 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 22 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 23 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 24 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla

