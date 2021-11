Stock Car: Casagrande aparece no fim e é o mais rápido do TL2

Gabriel Casagrande liderou a tabela de tempos do 2º treino livre antes da classificação da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car Pro Series. No início da tarde deste sábado, o líder do campeonato cravou 1min23s130, superando Allam Khodair, cuja marca 0s201 mais lenta havia dominado a sessão.

Ricardo Zonta, Thiago Camilo e Julio Campos completaram o top-5. Daniel Serra, vice-líder da competição, marcou o 10º tempo. Rubens Barrichello, em terceiro no certame, foi o 15º.

O treino de classificação acontece ainda neste sábado, às 15h25, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultados

No. Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:23.130 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.201 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.219 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.307 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.489 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.516 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.625 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.630 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.650 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.689 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.756 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 0.768 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.823 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.828 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.842 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.866 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 0.888 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.933 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 0.935 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.958 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1.133 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1.152 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1.187 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1.256 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1.369 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1.374 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1.407 77 Valdeno Brito Hot Car Competições Cruze 1.712 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1.772 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 2.226 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla -

