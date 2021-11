A Stock Car Pro Series já iniciou os trabalhos em Santa Cruz do Sul (RS). Na manhã deste sábado (20) aconteceu o primeiro treino livre para a penúltima etapa da temporada de 2021 e Ricardo Maurício foi o mais rápido. O atual campeão da maior categoria do automobilismo brasileiro fez 1min23s699.

Julio Campos foi o segundo colocado, a 0s334 de Ricardinho. O líder do campeonato, Gabriel Casagrande marcou apenas o 24º tempo, enquanto Daniel Serra, vice-líder e que busca o tetracampeonato, foi o 20º.

Rubens Barrichello, que ocupa a terceira posição no certame, fez a terceira melhor marca.

O segundo treino livre acontece ao meio-dia, enquanto o classificatório às 15h25, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultados

