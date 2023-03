Carregar reprodutor de áudio

Julio Campos tem uma carreira muito respeitável na Stock Car. O paranaense de 41 anos já conquistou cinco vitórias, cinco poles, oito voltas mais rápidas e nada menos que 30 pódios ao longo de 12 temporadas completas. O título já esteve perto, como em 2018, quando o piloto terminou em terceiro lugar no campeonato. Para 2023, Julinho espera uma jornada bem mais positiva após dois anos complicados.

Boa parte da esperança do piloto está na Lubrax | Podium Stock Car Team, agora sob a estrutura da TMG Racing, capitaneada por Thiago Meneghel. É com essa base que Campos acredita que poderá voltar a ser um dos protagonistas da categoria nesta próxima temporada.

“As expectativas são muito grandes. Viemos de dois anos que não foram muito bons de resultados. Já estive na luta pelo campeonato, e nossa ideia e expectativa é que a gente chegue na última etapa disputando esse tão sonhado título. É uma equipe grande que sempre teve bons resultados na categoria, e nosso único objetivo é chegar na final com chances”, destacou.

Campos faturou um pódio em 2022, obtido na Corrida 1 da etapa de Goiânia, disputada em março. Além do terceiro lugar no Autódromo Ayrton Senna, o piloto somou outros três top-5, mas finalizou a tabela do campeonato em 18º lugar. Agora, o veterano aposta em pontuar bem, e com regularidade, para estar entre os ponteiros do início ao fim da nova temporada.

“Temos muita coisa a fazer nesse ano. Ano passado tivemos corridas que não foram nada boas, muito atípicas, com acidentes, coisas que não são o meu normal na categoria. Tenho certeza que em 2023 vamos voltar a performar e encaixar essas corridas de novo para chegar no fim do ano brigando. Sabemos que o importante na Stock Car é ter essa constância nos pontos. E esperamos que isso volte nesse ano. Se Deus quiser, chegaremos lá”, finalizou.

A temporada 2023 da Stock Car começa em 2 de abril no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).



Julio Campos

Idade: 41 anos (15/01/1982)

Nascido em: Curitiba (PR)

Estreia: 9 de abril de 2006, Interlagos (SP)

Número: 4

Corridas: 254

Vitórias: 5

Pódios: 30

Poles: 5

Voltas mais rápidas: 8

2022: 18º lugar no campeonato

Equipe: Lubrax | Podium Stock Car Team

Sede: Americana (SP)

Chefe: Thiago Meneghel

