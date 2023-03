Carregar reprodutor de áudio

Pelo terceiro ano consecutivo, Sérgio Jimenez e a Scuderia Chiarelli estarão juntos na disputa do campeonato da Stock Car. O piloto natural de Piedade, no interior paulista, compete pela estrutura chefiada por Carlos Chiarelli desde a estreia do time na categoria, em 2021. A meta, para 2023, é conquistar o primeiro pódio da parceria entre piloto e equipe, após uma temporada de evolução de performance e resultados no último ano.

“Renovar o acordo era uma opção natural para mim e para a equipe”, definiu Jimenez, que continuará no comando do Toyota Corolla #73. “A Stock Car é muito competitiva, tudo se define em milésimos. Sofremos bastante para aprender em 2021, mas tivemos uma evolução nítida de nosso conjunto em 2022. Andamos no top 10, dividimos freadas com os rivais no pelotão da frente, estivemos perto de brigar pela pole position e queremos mais. Agora, vamos em busca de nosso primeiro pódio juntos”, continuou.

O competidor, que se juntou ao time após ser campeão mundial da categoria de carros elétricos Jaguar I-PACE eTROPHY, aproveitou para agradecer ao apoio da equipe e dos patrocinadores, que asseguram a continuidade de sua carreira na Stock Car. “O Carlão é um parceiro de longa data e temos um ótimo entrosamento. Quero agradecer também à Ultrax, que vai nos acompanhar nesta jornada, por meio da Private Label e de diversas marcas próprias. Juntos, tenho certeza de que faremos o melhor ano de nossa parceria”, encerrou.

Para o Diretor Geral da Ultrax, José Antonio Camargo, a parceria com Jimenez foi estratégica. “Nossas marcas possuem sinergia com a linha de trabalho e competição estabelecida pela equipe. Em 2023, temos planos ousados de expansão e divulgar nossa imagem ao grande público nesta modalidade de competição será muito importante”, destacou.

Em 2023, a Stock Car terá 12 etapas no campeonato, que serão realizadas entre 2 de abril e 17 de dezembro. A primeira prova está programada para o autódromo de Goiânia (GO).

Carro de Sergio Jimenez Photo by: Divulgacao

