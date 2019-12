Neste fim de semana, em Interlagos, ocorre a decisão da temporada 2019 da Stock Car. Atual bicampeão e líder deste ano, Daniel Serra é o favorito ao tri com a Eurofarma, mas enfrenta a forte concorrência de Thiago Camilo, da Ipiranga, e do companheiro Ricardo Maurício.

Outro que ainda está na briga pelo troféu da categoria máxima do automobilismo brasileiro é Rubens Barrichello, da Full Time. Julio Campos, da Prati-Donaduzzi, e Felipe Fraga, da Cimed Racing, também estão no páreo.

Apesar do alto número de postulantes à taça de 2019, a 'matemática do título' é amplamente favorável a 'Serrinha', que precisa 'somente' terminar em quinto para comemorar o tri consecutivo e igualar o feito do pai Chico Serra, campeão entre 1999 e 2001. Veja todas as contas abaixo:

GALERIA: Candidatos ao título 'flertam' com o troféu da Stock Car 2019

Galeria Lista Finalistas da Stock Car 2019 1 / 9 Foto de: Duda Bairros Da esquerda para a direita: Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Julio Campos e Felipe Fraga. Ao centro, troféu de 2019 Finalistas da Stock Car 2019 2 / 9 Foto de: Duda Bairros Candidatos ao título tiram selfie com o troféu Finalistas da Stock Car 2019 3 / 9 Foto de: Duda Bairros Da esquerda para a direita: Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Julio Campos e Felipe Fraga Finalistas da Stock Car 2019 4 / 9 Foto de: Duda Bairros Da esquerda para a direita: Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Julio Campos e Felipe Fraga Finalistas da Stock Car 2019 5 / 9 Foto de: Duda Bairros Da esquerda para a direita: Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Felipe Fraga e Julio Campos Finalistas da Stock Car 2019 6 / 9 Foto de: Duda Bairros Da esquerda para a direita: Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Felipe Fraga e Julio Campos Finalistas da Stock Car 2019 7 / 9 Foto de: Duda Bairros Da esquerda para a direita: Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Felipe Fraga e Julio Campos Finalistas da Stock Car 2019 8 / 9 Foto de: Duda Bairros Da esquerda para a direita: Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Felipe Fraga e Julio Campos Finalistas da Stock Car 2019 9 / 9 Foto de: Duda Bairros Líder Serra 'encara' os concorrentes no retão de Interlagos

As contas de Daniel

Caso termine em sexto, Serra só fica sem o tri se Camilo vencer. Para perder o título para Maurício, Serrinha 'teria' de terminar no máximo em 12° e 'Ricardinho' precisaria vencer. Em relação a Barrichello, Campos ou Fraga, Daniel só perde se ficar de 17º para baixo e um concorrente triunfar.

As contas de Thiago

O piloto da Ipiranga tem de vencer e Serra pode ficar no máximo em sexto. Se for segundo, Camilo leva se Daniel terminar de 10° para trás. Terminando em terceiro, Thiago é campeão se Serra for, no máximo, 14° e Maurício não vencer. Caso fique no quarto posto, Camilo fatura o caneco com Serrinha em 17° e Ricardinho sem vitória. Se for quinto, Thiago leva a melhor se Serra for 19° e se Ricardo terminar de terceiro para baixo.

As contas de Ricardo

Para ficar com o tri, Ricardinho pode vencer e ver Serra em 12º, com Camilo fechando o top-3. Ficando em segundo, Maurício é campeão com Daniel em 17º, Camilo em quinto e sem triunfo de Barrichello. Na última hipótese, com Ricardo em terceiro, Serrinha não poderia pontuar, Rubinho teria de ficar no máximo em terceiro e Campos e Fraga longo do alto do pódio.

GALERIA: Troféu da temporada 2019 da Stock Car

Galeria Lista Troféu da temporada 2019 da Stock Car 1 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 2 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 3 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 4 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 5 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 6 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 7 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 8 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 9 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 10 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 11 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 12 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 13 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 14 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 15 / 16 Foto de: Duda Bairros Troféu da temporada 2019 da Stock Car 16 / 16 Foto de: Duda Bairros

As contas de Rubinho

Caso vença, Rubens é campeão se Serra for no máximo 17° e Camilo terminar, na melhor das hipóteses, no quinto posto. Se for segundo, Barrichello ainda pode faturar o bi se Daniel não pontuar, Thiago ficar de sétimo para trás e Maurício não vencer.

As contas de Fraga

Em um eventual triunfo, Fraga é bicampeão se Daniel ficar de 17° para trás, com Camilo em quinto e Maurício no máximo em terceiro. Se for segundo, Felipe pode faturar caso Serra não pontue, Camilo fique de sétimo para trás e Ricardinho em quarto, na melhor das hipóteses.

As contas de Julio

Para faturar seu primeiro título na Stock Car, Campos precisa da mesma combinação de resultados de Fraga. A ver quem leva a melhor na prova de domingo, que promete movimentar o público em Interlagos.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa

