Os anúncios de mudanças do grid da Stock Car para a próxima temporada não param, com a famosa ‘dança das cadeiras’ e também no número de carros no grid. Neste sábado foi anunciado que a Blau Motorsport, que atualmente é comandada por Maurício Fontenete, se unirá com a TMG, equipe de Thiago Meneghel, que teve Ricardo Zonta e Átila Abreu, representando as cores da Shell nos últimos três anos.

A união dos dois times, na prática, resultará em dois carros a menos no grid de 2020. Os atuais pilotos da Blau, Cesar Ramos e Allam Khodair, ainda não estão garantidos na nova equipe. A dupla da Shell V-Power já está definida, com Ricardo Zonta na RCM e Átila Abreu na Crown Racing.

Ramos, que teve desempenho em 2019 aquém do esperado, ainda tenta dar continuidade na 'nova-velha' equipe.

“É lógico que os resultados foram complicados durante o ano, mas resolvendo os problemas os melhoramos", disse o piloto em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Estou confiante de que possa ter uma chance de continuar na equipe, é o que eu mais quero."

"Não depende só de mim, sei que o mercado está agitado, tem pilotos de alto nível que também estão com incertezas para o ano que vem, mas confio que no trabalho que fiz neste ano, que ainda tenho crédito na equipe, mesmo com um ano difícil.”

