Os resultados finais da etapa da Stock Car Pro Series no anel externo de Curitiba, a sétima da temporada 2021, tiveram uma importante mudança. Vencedor da corrida 1, Rafael Suzuki foi desclassificado horas após a bandeirada devido a uma irregularidade encontrada na amostra de combustível retirada de seu carro.

No sábado, Suzuki conquistou sua primeira pole position na categoria e, neste domingo, conseguiu segurar as investidas de Daniel Serra e Gabriel Casagrande para converter o primeiro lugar na largada em uma vitória.

Mas nas inspeções técnicas realizadas após o final da etapa, que teve ainda a vitória de Átila Abreu na segunda corrida, a direção de prova da Stock anunciou a retenção de duas amostras de combustível para análise acerca de uma possível irregularidade.

Segundo a decisão dos comissários, o carro de Suzuki não cumpria os Artigos 83 e 140 do Código Desportivo de Automobilismo e os Artigos 10.7 II e 15.1 do Regulamento Desportivo da Stock Car. Por isso, o piloto da Full Time foi penalizado com a punição.

Assim, Daniel Serra herda a vitória na corrida 1, com Gabriel Casagrande em segundo e Guilherme Salas, da KTF, herdou a última posição no pódio.

