Depois de entregar neste sábado o melhor resultado da MX Piquet Sports em um treino classificatório, Nelsinho Piquet repetiu a dose neste domingo ao finalizar a corrida 1 da etapa de Curitiba da Stock Car Pro Series em 12º lugar, somando bons pontos para o campeonato. Antes disso Piquet Jr. havia conquistado o décimo terceiro lugar, em Interlagos, porém, na corrida 2, prova que vale menos pontos.

Na corrida o piloto do Toyota Corolla #33 escapou dos acidentes da largada e manteve sua posição de largada, em décimo quarto. O safety car foi acionado e na abertura da quarta volta aconteceu a relargada, Piquet acabou perdendo duas posições.

O ritmo da prova era forte e os carros vinham muito próximos um do outro, faltando 15 minutos para o término da corrida 1 Piquet ocupava o 17º lugar. Na vigésima volta o primeiro campeão mundial da Fórmula E foi aos boxes para realizar o pit stop obrigatório.

Após o fechamento da janela de paradas, o piloto do carro #33 ocupava a 12ª posição. Faltando apenas seis minutos para o término novamente o safety car foi acionado, após escapada de pista de um concorrente.

A corrida foi retomada faltando dois minutos para o cronômetro zerar, Piquet manteve a 12ª posição até a linha de chegada para entregar o melhor resultado do ano para a equipe MX Piquet Sports.

A corrida dois começou com vários toques na curva 1, Piquet caiu para 15º lugar mas escapou dos acidentes e se manteve na prova. Na sétima volta o embaixador da Motul ultrapassou Dudu Barrichello e assumiu o 14º lugar.

Na 18ª volta Piquet Jr. foi para os boxes mas com um pit stop lento saiu em 25º lugar. Piquet ainda ganhou algumas posições e cruzou a linha de chegada em 19º lugar, pontuando novamente. O próximo compromisso de Nelsinho Piquet acontece no dia 13 de agosto, no Rally dos Sertões.

“Foi um fim de semana que tivemos uma melhora de performance, seguimos desenvolvendo o carro e fizemos bons pontos. Agora vou virar a chave para o Rally dos Sertões e daqui seis semanas voltamos com tudo para a Stock Car".

