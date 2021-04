A temporada de 2021 da Stock Car começa no fim de semana em Goiânia, contando com um pacote de mídia ampliado, com a volta das transmissões ao vivo de toda a temporada em TV aberta, na Band. Apesar de não estar na Globo este ano, o canal fechado do Grupo, o SporTV, continua na cobertura.

Com isso, Everaldo Marques foi definido na narração da maior categoria do automobilismo brasileiro no SporTV 2, tendo ao seu lado Rafael Lopes, além do bicampeão da categoria Giuliano Losacco.

Na Band, Luc Monteiro, que estreou na grande final de 2020 voltará a narrar, ao lado de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone, que até o ano passado tinha a mesma função no SporTV.

Confira abaixo a programação completa da etapa de Goiânia da Stock Car. No Motorsport.com, você acompanha toda a cobertura do fim de semana.

Evento Dia Horário (Brasília) Onde ver Shakedown Sexta-Feira 12h25 -- Treino Extra Sexta-Feira 14h20 -- Treino Livre 1 Sábado 09h25 YouTube da Stock Car Treino Livre 2 Sábado 12h25 YouTube da Stock Car Classificação Sábado 15h05 SportTV e Band Corrida 1 Domingo 15h10 Band e SporTV Corrida 2 Domingo 15h43 Band e SporTV

SAIBA como Leticia DATENA se libertou da 'SOMBRA' do pai e ganhou vida própria no AUTOMOBILISMO

PODCAST: Por que a temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.