Depois do sucesso de sua temporada inaugural e diante da chegada de mais pilotos, equipes e montadoras para competir todo campeonato de 2022, o TCR South America anuncia um pacote inédito de premiação para o automobilismo sul-americano.

O grande campeão da temporada 2 ganhará como prêmio a participação em uma etapa do TCR Europa no ano seguinte. Para o campeão da Copa Trophy, a premiação será competir uma etapa de outra competição internacional de TCR em 2023, a definir.

Haverá também uma disputa para pilotos de até 23 anos, cujo vencedor terá bonificação no valor integral da inscrição anual para 2023, além de 24 pneus para a disputa da temporada seguinte.

“Desde o lançamento do conceito TCR South America, insistimos que é a plataforma ideal para promover intercâmbio entre os pilotos e equipes sul-americanos com outros mercados internacionais", disse Federico Puntieri, diretor-geral do TCR South America.

"Como é o mesmo regulamento técnico e desportivo no mundo inteiro, nossos representantes chegarão capacitados para competir em alto nível na Europa e Estados Unidos, da mesma forma como os pilotos Pepe Oriola, Esteban Guerrieri, Bebu Girolami, Santigo Urrutía e Tom Coronel chegaram da Europa e foram muito competitivos nas provas disputadas em nossa região em 2021".

"Ficamos muito contentes em viabilizar essa oportunidade, colocando nossos campeões de 2022 em outros grandes eventos de TCR pelo mundo na temporada seguinte”.

O primeiro campeonato do TCR South America aconteceu em pistas de Brasil, Argentina e Uruguai e contou com a participação de seis montadoras: Alfa Romeo, Peugeot, Honda, Audi, Lynk & Co e Hyundai. Carros das quatro últimas, pilotados por competidores de seis distintas nacionalidades, venceram corridas em 2021. Após 14 provas, o título de pilotos ficou com o espanhol Pepe Oriola, o de equipes com a W2 Pro GP, e a Copa Trophy com Adalberto Baptista.

A temporada 2022 contará com o ingresso da Toyota no certame, e terá início no Velocitta, no dia 3 de abril.

