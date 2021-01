TCR South America revela regulamento desportivo

Uma das grandes novidades de 2021, o TCR South America apresentou esta semana seu regulamento desportivo para a primeira temporada da história. O calendário tem oito eventos, seis deles com duas provas de Sprint e dois de Endurance. As etapas de Sprint terão duas provas, com 55 km e 65 km de extensão, ambas iniciadas com largadas paradas. A corridas de Endurance terão 160 km de duração e início com largadas lançadas.

Serão atribuídos pontos para os cinco mais velozes dos qualis (de 5º a 1º) e para o top-15 de cada corrida: 25, 20, 16, 13, 11 e até 1 nas provas de Sprint. Nas corridas de Endurance, a pontuação vai de: 50, 40, 32, 26, 22, 20 e decresce até 1.

Os qualis nas etapas de Sprint serão divididos em Q1 (20 minutos para todos os pilotos), Q2 (10 minutos, para os 12 melhores do Q1) e Q3 (uma volta para cada piloto do top-5 no Q2). O grid da corrida 1 será determinado pelo resultado do quali, enquanto o grid da corrida 2 terá inversão das dez primeiras posições da sessão classificatória.

O quali das corridas de Endurance será dividido em duas partes. Cada uma terá 15 minutos e será destinada a um dos pilotos das tripulações inscritas. A soma das melhores voltas dos dois pilotos de cada carro determinará a ordem de largada.

O número de pneus é limitado a 16 slicks nos eventos de Sprint, com no máximo 10 pneus novos nos eventos seguintes após a primeira participação. O número de pneus de chuva é limitado a 12 por evento. Nas etapas de Endurance, o número de pneus é limitado em 14, seja para piso seco ou molhado.

Outras restrições dizem respeito ao motor (um) e turbos (três) para a temporada inteira.

Confira o calendário de 2021 do TCR South America:

Brasil – 7 a 9 de maio Brasil – 11 a 13 de junho Brasil – 23 a 25 de julho Uruguai – 30 de julho a 1º de agosto Argentina – 27 a 29 de agosto Argentina – 10 a 12 de setembro Argentina – 16 a 17 de outubro Chile – 12 a 14 de novembro

*Calendário sujeito a alterações decorrentes da situação do Covid-19 na região, bem como a transmissão da categoria pela TV.

