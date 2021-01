IRB Esports inicia temporada com Dudu Barrichello, Miguel Paludo e Beto Monteiro entre os mais de 300 inscritos

O IRB, maior liga de campeonatos de automobilismo virtual do Brasil, inicia a primeira das quatro temporadas do ano na próxima segunda-feira.

Em 2021, a liga completa dez anos de atividade e na primeira temporada serão realizados seis campeonatos entre janeiro e março nas mais diferentes categorias, como IndyCar, Porsche 911 GT3, Fórmula 3, Mazda MX5, GT3 e multiclasse.

Conhecida por ser uma das mais antigas e maiores ligas do mundo, o IRB é parceiro oficial do mais famoso simulador, o iRacing, e atrai nomes consagrados do automobilismo real para sua plataforma de competição.

Dudu Barrichello (Fórmula Regional Europeia), Beto Monteiro (Stock Car e Copa Truck) e Miguel Paludo (hexacampeão da Porsche Cup e piloto da NASCAR) são alguns exemplos. Além deles Kiko Porto, Alberto Cattuci, Diego Freitas, Pedro Aguiar e JP Mauro são outros nomes conhecidos do automobilismo real que abrilhantam o grid do IRB. Na temporada de 2021. Rubens Barrichello, Agustin Canapino e outros conhecidos do esporte a motor nacional e internacional também participam da plataforma

Erick Goldner, o primeiro representante de automobilismo virtual da Shell e Luiz Tavares são alguns dos nomes do cenário virtual presentes no grid em 2021.

Todas as corridas são transmitidas em 4K por meio do seu canal oficial do Youtube, o IRBeSports.

Para a divulgação dos campeonatos, o IRB firmou parceria com a agência Ferrari Promo, grupo de relações públicas especializado em motorsport com marcas, eventos e pilotos líderes em seus segmentos na carteira de clientes.

Em 2021, equipes e pilotos vencedores receberão troféus e medalhas, assim como é feito nas provas presenciais pelo mundo.

O IRB tem o patrocínio de B8 Seguros, CargoLog, Direct Simuladores e Luporini. São parceiros da categoria: Ferrari Promo, Blog Voando Baixo, Porsche Cup Brasil, Zanoello, iRacing e Confederação Brasileira de Automobilismo.

Calendário de competições 2021:

B8 SEGUROS PRO INDYCAR SERIES – Domingo, às 21h - (Iníco 24/01 e término 28/02)

B8 SEGUROS MOT ROAD TO PRO 2021 – Segunda, às 21h - (Início 25/01 e término 01/03)

P1 SPEED GT3 SPRINT CHALLENGE – Terça, às 21h - (Início 26/01 e término 02/03)

CARGO LOG GLOBAL MAZDA CUP – Quarta, às 21h - (Início 27/01 e término 03/03)

P1 SPEED SPORTSCAR CHAMPIONSHIP (Multiclasse) – Quinta, às 21h (Início 28/01 e término 04/03)

VOANDO BAIXO FÓRMULA 3 SERIES – Sexta, às 21h – (Início 29/01 e término. 05/03)