Carregar reprodutor de áudio

A equipe PMO Motorsport anunciou seus dois pilotos para a temporada 2022 do TCR South America. Juan Manuel Casella e Enrique Maglione serão os responsáveis por levar os dois Peugeot 308 TCR da equipe uruguaia, comandada por Ernesto “Tito” Bessone, para os asfaltos do continente americano.

Os dois pilotos tiveram contato com a categoria na temporada passada em uma das etapas disputadas em solo uruguaio. Maglione disputou a etapa que aconteceu em Rivera e Casella completou algumas voltas em El Pinar para conhecer o novo modelo que havia desembarcado no continente. Os dois pilotos participaram dos testes coletivos em Buenos Aires, no Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

“Muito feliz em anunciar a chegada de Juan Manuel Casella e Enrique Maglione na equipe. É muito importante para nós e para a categoria a chegada de pilotos uruguaios competindo na temporada completa. Estou confiante que eles podem fazer uma boa temporada e brigar pelo título de pilotos e da Copa Trophy", disse o diretor geral dos Peugeot da equipe PMO, Ernesto Bessone.

O projeto de ter uma equipe 100% uruguaia nasceu quando o TCR South America passou pelo pais portenho pela primeira vez. A primeira participação da equipe na temporada 2022 acontece em Interlagos, na segunda etapa do ano, já que os pilotos não poderão comparecer na abertura no Velocitta por outros compromissos já agendados.

A primeira etapa do TCR South America acontece nos dias 1, 2 e 3 de abril no circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: