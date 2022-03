Carregar reprodutor de áudio

Primeiro piloto anunciado no grid do TCR South America no ano passado, primeiro pole-position da história da categoria e terceiro colocado na classificação geral ao término da temporada, Raphael Reis vive a expectativa de guiar pela primeira vez o novo CUPRA Leon em 2022. O piloto da equipe carioca W2 Pro GP, que correu no domingo (20) na Stock Light, em Goiânia, disse estar animado para pilotar o novo carro na primeira etapa deste ano no Velocitta.

Enquanto as provas do TCR não começam, Reis aproveita para acelerar em outras categorias. O brasiliense correu no último final de semana na Stock Light, no Autódromo Ayrton Senna. Depois de terminar em quarto lugar no sábado, Raphael sofreu um acidente no domingo enquanto disputava a liderança e teve que abandonar a prova.

Em conversa exclusiva com o Motorsport.com, o piloto falou sobre a expectativa para a corrida em Mogi Guaçu (SP) do TCR e disse que a decisão de mudança de carro foi "arriscada".

"Estou muito animado. Na verdade, foi uma decisão muito arriscada da nossa parte. A gente tinha sido campeão de equipes com um carro [apresentando] um bom desempenho, mas a gente sabia que esse ano seria um pouco complicado se fossemos manter do jeito que estava e decidimos arriscar", disse Reis.

"Mas faltam 10 dias para a corrida, a gente não andou no carro ainda. Estou muito animado, mas estou receoso. A gente vai conseguir fazer um treino antes da corrida, mas o carro foi campeão europeu, é um carro muito bom, validado no mundo inteiro."

"Então é uma preocupação, mas uma preocupação confiante. O carro chegou, já está na oficina, o pessoal já está trabalhando nele. Estou focado 100% mas também estou animado para fazer este teste pré-temporada e correr a primeira etapa no Velocitta."

Questionado sobre a preparação para se adaptar ao CUPRA Leon, Raphael disse que a chave é "confiar bastante, tanto na marca quanto na equipe que preparou o carro".

"O resultado veio na Europa, no mundo inteiro, e expectativa é na confiança. Confiar bastante, tanto na marca quanto na equipe que preparou o carro. E com certeza, com um trabalho bem feito como sempre fizemos, com uma marca já vencedora, a receita tá pronta pra dar certo", disse o brasiliense.

Reis, que foi campeão da Stock Light em 2018, terminou a temporada de 2021 do TCR em terceiro lugar e é o único confirmado dentre os três primeiros na classificação para a campanha deste ano.

A primeira etapa do TCR South America acontecerá no Velocitta, em 3 de abril. A seguir, o campeonato passa por Interlagos (1º de maio) e Goiânia (5 de junho).

CALENDÁRIO TCR SOUTH AMERICA 2022

02 e 03/04 – Velocitta – BRA

30/04 e 01/05 – Interlagos – BRA

04 e 05/06 – Goiânia – BRA

16 e 17/07 – Uruguai – URU

27 e 28/08 – Uruguai – URU

17 e 18/09 – Argentina – ARG

08 e 09/10 – Argentina – ARG

05 e 06/11 – Argentina – ARG

