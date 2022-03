WEC: André Negrão inicia em Sebring sexto ano com Alpine

Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) será aberta nesta sexta-feira (18), com a disputa das 1000 Milhas de Sebring, prova que será disputada no tradicional circuito de Sebring, nos Estados Unidos. A corrida marcará também o início do sexto ano de parceria de André Negrão com a Alpine, equipe que, pelo segundo campeonato consecutivo, disputará a classe dos Hypercars, a mais importante do campeonato.

A corrida em Sebring marca a volta do WEC aos Estados Unidos pela primeira vez desde que a pandemia foi deflagrada. Por ser a primeira etapa do campeonato, o difícil traçado localizado na Florida recebeu no último final de semana o Prólogo da categoria, uma bateria de testes com todas as equipes que disputarão a temporada.

“É muito bom voltar aos Estados Unidos para correr em um circuito tão tradicional como Sebring”, disse Negrão. “Por conta das características da pista, bastante diferentes do que a gente tem na Europa, esta corrida é mais complicada. São tipos de pavimentos diferentes e um traçado rápido. Mas o Prólogo foi importante para esta adaptação e também nos mostrou um bom acerto para esta primeira etapa. Estamos preparados para a temporada”.

A passagem do WEC por Sebring também se diferencia das outras etapas por um detalhe: a categoria divide pista com o IMSA, o mais importante campeonato de endurance dos Estados Unidos. Enquanto o Mundial fará uma corrida de mil milhas, a categoria americana, que também conta com protótipos e GTs na pista, terá a disputa da tradicionalíssima 12 Horas de Sebring, uma das mais importantes corridas de resistência do planeta.

“O clima da corrida aqui em Sebring é completamente diferente de todas as outras etapas do WEC, até mesmo que Le Mans. Como dividimos as atividades com a IMSA, podemos ver como eles trabalham e trocar informações com as equipes que atuam nos Estados Unidos, o que é sempre positivo. O campeonato deles tem uma dinâmica um pouco diferente, mas é possível aproveitar algumas coisas que eles aplicam por lá”, completou o brasileiro.

Diferente do que ocorre no restante do campeonato, as 1000 Milhas de Sebring tem suas atividades realizadas no meio de semana. Os treinos serão abertos nesta quarta-feira (16), quando serão realizadas duas atividades. A quinta-feira terá mais um treino livre e a classificação. A abertura do WEC tem largada marcada para 13h de sexta-feira. A plataforma de streaming Star+ transmite a classificação e a corrida.

