O Campeonato Mundial de Rali (WRC) deu o pontapé inicial da temporada 2021 nesta quinta-feira (21) com o primeiro dia do Rali de Monte Carlo. E em um dia movimentado com as duas primeiras especiais, um acidente envolvendo o finlandês Teemu Suninen chamou a atenção.

Suninen, que corre com o navegador Mikko Markkula pela M-Sport, a bordo de um Ford Fiesta WRC, estava a caminho de fechar a primeira especial com o melhor tempo da sessão, mas acabou perdendo o controle do carro pouco antes da chegada. Em uma curva à direita, seu Ford acabou batendo em um barrando e caiu ribanceira abaixo após ser alavancado e capotar.

O carro só parou de cair porque uma árvore forçou a parada. Suninen e Markkula saíram ilesos do acidente, conseguindo sair de dentro do Ford por conta própria. Em entrevista ao WRC All Live, Suninen falou sobre o acidente.

"Até então tudo estava indo bem, eu me sentia bastante confortável com o carro. Mas acabei perdendo a trajetória naquela curva". Seu maior temor é que os danos no Ford sejam tão grandes que isso decrete o fim de sua participação no Rali Monte Carlo.

Veja abaixo o vídeo do acidente de Suninen e Markkula.

O primeiro dia do Rali de Monte Carlo terminou com Ott Tänak colocando a Hyundai na liderança após as duas primeiras especiais. O campeão de 2019 foi o mais rápido em ambas as especiais, que não aconteceram no período noturno como de costume devido ao toque de recolher implementado pelo Principado como forma de combate à Covid-19.

A estrada estava molhada, mas sem gelo ou neve. Assim, Tänak abriu 3s3 para Kalle Rovanperä da Toyota, enquanto seu companheiro na montadora japonesa, Elfyn Evans, é o terceiro, a 8s5.

A sexta promete ser o dia mais longo do Rali Monte Carlo 2021. As equipes enfrentarão cinco especiais, totalizando 104,5 quilômetros. As duas primeiras do dia serão encaradas como provas noturnas, iniciando às 06h10 da manhã.