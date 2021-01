Futuro do WRC será focado em fabricantes chineses, carros híbridos e ação

O rali tem um apelo duradouro para milhões de pessoas em todo o mundo, acrescentando rica diversidade à gama de modalidades do automobilismo. Mas como será o futuro a longo prazo dos ralis?

Para o primeiro #ThinkingForward de 2021, falamos com o chefe do WRC, Peter Thul, sobre as qualidades necessárias para se destacar no rali, por que o WRC está apoiando a estratégia da F1 de que motores híbridos e biocombustíveis são o futuro em vez de elétricos.

Peter, o WRC é uma das formas mais espetaculares de automobilismo, você pode resumir o que você acha que é o apelo essencial do rali?

Pilotos de rally - para não dizer que são os melhores pilotos do mundo - mas são os mais versáteis. Isso significa que eles são capazes de controlar o carro, sob todas as circunstâncias, superfícies e assim por diante. É puramente espetacular. E está muito perto dos fãs - a área do paddock é aberta, os fãs podem ter acesso diretamente aos pilotos.

A tecnologia é fascinante; ela está chegando ao limite e esses carros estão acelerando como nenhum outro que você vê; eles têm uma caixa de câmbio de relação curta limitada a 180 ou 200 km/h. E na frenagem é realmente incrível. Se você colocar alguém no assento do navegador em um carro de rali moderno, ele ficará ainda mais impressionado com a frenagem. É tudo tão duro, não comparável a qualquer carro de rua, nem mesmo a um carro esportivo.

Então, como o estilo de direção necessário para ter sucesso nos ralis mudou nos últimos anos?

A tecnologia fez uma grande mudança. Lembre-se, nos bons e velhos tempos de Walter Rohrl e Hannu Mikkola era uma espécie de maratona; você tinha que fazer seu carro sobreviver aos grandes solavancos, às superfícies ásperas. E agora é uma corrida. É incrível. Veja como um carro de rali moderno do WRC roda, quão rápido você pode passar por essas estradas irregulares e quanta aderência.

Há alguns anos, havia um lapso de tempo de até uma hora entre o vencedor e o segundo colocado. Em 2018, na Sardenha, a diferença entre Neuville e Ogier era de 0.7s ! Todos eles vão e vem, não há rali onde alguém possa dizer 'vamos jogar taticamente'.

Você começou como navegador. Parece que alguns deles ocuparam cargos importantes na administração do esporte, pessoas como Jean Todt, David Richards e Daniele Audetto. O que essa experiência lhe deu e por que vemos os co-pilotos passando a ter papéis importantes no automobilismo?

Eu não me colocaria neste papel de lendário navegador - mas acho que estamos bem organizados porque um navegador é uma espécie de contador no carro de rali. Um bom navegador a bordo significa que o piloto pode simplesmente pisar fundo no pedal, ir rápido. Todo o resto, as coisas administrativas, pertencem ao navegador.

Os navegadores estão acostumados a trabalhar sob pressão e você não consegue se lembrar de uma decisão. Você tem que tomar uma decisão e arcar com as consequências. Freqüentemente, não há uma segunda chance. Portanto, isso significa que você tem uma responsabilidade, pode lidar com a pressão. Eu acho que não é ruim ter passado por um batismo de fogo em um carro de rali, ajuda em algumas situações.

Sempre foi o sonho de ter imagens ao vivo de um rali, mas sempre pareceu difícil de conseguir nos dias de transmissão de TV à moda antiga e foi possível graças à transformação digital. Agora você tem uma plataforma OTT WRC + direta para o consumidor, que transmite sinais ao vivo dos ralis. O que é feito para os fãs que seguem e como você constrói a partir daqui para o futuro?

Isso significa que um fã pode sair da cama pela manhã, pode simplesmente fazer o login e testemunhar a ação. E não estamos apenas tendo a cobertura das câmeras onboard, temos informações para que possamos trazer o fascínio de um esporte que é muito mais difícil de transportar do que a Fórmula 1. Além disso, a cobertura de TV que agora geramos é realmente impressionante em todo o mundo.

No próximo ano, o WRC se tornará híbrido, um pouco mais tarde do que outras categorias do automobilismo, mas o pacote parece muito emocionante. A potência de cerca de 500 cavalos do motor de combustão interna mais o sistema híbrido, o que soa como muita potência para algo que desliza no cascalho. Conte-nos sobre suas esperanças de um futuro híbrido.

Em primeiro lugar, temos de olhar para a situação da indústria do automóvel em geral. Seguindo um estudo, havia 74% de motores a combustão, 30% de híbridos e cerca de 3% de carros puramente elétricos circulando em 2013. A premissa está entre os 132 milhões de carros vendidos no mercado este ano, teremos 38% combustão, mas teremos 37% de carros híbridos e 25% elétricos. Portanto, é a jogada ideal na hora certa. E tem duas funções.

Em primeiro lugar, esses carros serão espetaculares, você terá torque adicional do motor elétrico que virá, terá recuperação de energia. Mas, além disso, mostraremos os benefícios do híbrido de plug-in; um sistema que é muito inteligente se você for um piloto carregando-o permanentemente. E assim teremos a vitrine de tecnologia, provando que funciona em todas as circunstâncias.

O WRC pode imaginar um futuro totalmente elétrico ou com hidrogênio?

Acho que uma combinação inteligente de tecnologias funcionará no futuro. Isso significa que os híbridos, híbridos plug-in e carros elétricos serão o futuro intermediário. Eu sei que alguns tradicionalistas, alguns fãs estão hesitando em relação a esta nova eletrificação. Mas antes de tudo, não temos outra escolha.

E para a faixa elétrica, acho que existem outros formatos (de competição), que são muito mais adequados, por exemplo, o Rallycross é uma etapa perfeita; você tem corridas curtas, você também pode ir com uma quantidade espetacular de potência, então você recarrega. Mas tudo depende da capacidade da bateria, quão rápido você pode carregá-la. Portanto, eu não excluiria nada no momento.

E olhando mais adiante no que diz respeito ao calendário de ralis, qual é o objetivo de crescimento?

Temos dois mercados estratégicos claros que gostaríamos de atingir. Em primeiro lugar, os EUA são muito importantes para nós também para os nossos stakeholders, para os fabricantes. E com certeza a China. Fizemos uma tentativa há alguns anos, não deu certo porque havia todos os tipos de problemas. Mas vemos isso como um mercado estratégico e queremos estar presentes em todos os mercados automotivos importantes com o rali.

A Covid tem sido difícil para os fabricantes. E vimos empresas como Honda, Audi, BMW no topo do esporte na F1 e na Fórmula E fazendo mudanças significativas em seus programas de corrida. Como será a participação do fabricante no WRC daqui para frente? E quão importantes eles são para você?

Os fabricantes são muito importantes em todos os aspectos. E estamos felizes por termos parceiros tão comprometidos como a Toyota, Hyundai e M-Sport Ford. Temos um foco claro em obter mais fabricantes e não é segredo que estamos visando a China no futuro; por que não um grande fabricante chinês, especialmente quando falamos de híbridos plug-in? Há também outro fabricante japonês, potencialmente também candidato.

Como todos os esportes a motor, o WRC tem que enfrentar o debate sobre as mudanças climáticas. Eu me pergunto o que você diz sobre a ótica de dirigir carros movidos a combustível fóssil por florestas. Em um mundo com consciência ambiental, você terá que adaptar o esporte para prosperar?

Quando um organizador está fazendo um rali, ele está em contato próximo com as autoridades locais. E não estamos correndo em todas as regiões do mundo por respeito à natureza, se você vir a Finlândia, a floresta, por exemplo, as estradas são mantidas depois. E o consumo de combustível agora é uma tecnologia realmente moderna. Em cooperação conosco, a FIA acaba de lançar um concurso de energia sobre combustíveis sustentáveis ​​que não enfrentam apenas combustíveis sustentáveis, mas também sobre a pegada geral de CO2, tudo o que está envolvido na cobrança e assim por diante.

Portanto, estamos claramente cientes de que temos que ser muito fortes nessa área. E podemos fazer isso devido ao desenvolvimento técnico, possibilidades que podemos mostrar. Aceitamos esse desafio e acho que podemos cumprir nosso papel. E você viu que a Fórmula 1 já mudou para o combustível sustentável. Então o automobilismo está atento e temos uma grande chance de ser no futuro ainda uma peça essencial para as pessoas.

E, finalmente, Peter, você acha que o futuro dos ralis será positivo?

Acho que o rali é sempre algo que fascina as pessoas. Temos 50 anos de WRC para comemorar. O fascínio é global. É um esporte que também pode se adaptar facilmente às circunstâncias. Então, sim, sou positivo e amo o esporte com certeza.

