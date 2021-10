A mais nova categoria de turismo de carros elétricos, a PURE ETCR, chega ao final de sua temporada de estreia neste sábado e domingo (16 e 17), no circuito de Paul Arnos, na França. Quinto colocado no campeonato, o brasileiro Digo Baptista segue com chances matemáticas de lutar pelo título e vai acelerar em busca da vitória com seu Giulia ETCR da equipe Romeo Ferraris.

Apesar de ser outra competição, com outro formato e outro tipo de carro, o paulista de 25 anos também chega animado, após dominar a última etapa do TRC South America, realizada no Uruguai, onde registrou a pole position e venceu as duas provas da rodada dupla há duas semanas.

A pista francesa de 3,030 km é mais uma desconhecida para Digo, que tem como melhor resultado na temporada o pódio na etapa de Aragón, na Espanha, quando foi o terceiro colocado. Sempre muito constante, o piloto manteve-se boa parte do campeonato entre os Top-5.

“A expectativa é muito grande. Chegamos à última etapa do ano e evoluímos muito ao longo do campeonato. Sou o melhor piloto da equipe na classificação e espero lutar por um pódio, quem sabe até uma vitória, o que seria muito bom para terminar a temporada”, comentou Baptista, que no final do mês passado esteve em Varano, na Itália, testando dois dias ao lado do time.

“Eu não conheço a pista de Paul Arnos, já vi alguns vídeos, mas acredito que nenhum outro piloto conheça. Então, vai ser igual para todos”, lembrou o piloto, que encerra a temporada muito satisfeito por fazer parte de um projeto tão inovador.

“Muito bom participar deste novo projeto, com carros elétricos, que são o futuro, então é bom fazer parte disso e de um campeonato que tem tudo para crescer. O conceito é muito legal, os carros também são fortes e divertidos e devem atrair mais montadoras para os próximos campeonatos”, destacou o brasileiro, que também falou sobre o bom momento vivido nas pistas.

“O carro do PURE ETCR é completamente diferente do TCR, o campeonato também, mas o emocional conta muito e vir de um final de semana como foi no Uruguai ajuda e motiva mais ainda para essa final”, completou o vice-campeão das 24 Horas de Le Mans de 2019.

As atividades em Paul Arnos terão início com uma sessão de treino livre na sexta-feira. No sábado, os pilotos voltarão à pista para as “batalhas”, como são chamadas as corridas (contra três e dois carros). Na parte da tarde, eles participarão da batalha de volta única. No domingo, acontecerão as super finais, com início às 10 horas (Grupo A) e 13 horas (Grupo B)*. *Horários de Brasília.

Veja como está a classificação do PURE ETCR, após quatro etapas:

1 #5 Mattias Ekström CUPRA e-Racer 273 pontos

2 #69 Jean-Karl Vernay Hyundai Veloster N ETCR 244

3 #96 Mikel Azcona CUPRA e-Racer 238

4 #28 Jordi Gené CUPRA e-Racer 212

5 #13 Rodrigo Baptista Giulia ETCR 197

6 #8 Augusto Farfus Hyundai Veloster N ETCR 161

7 #25 Luca Filippi Giulia ETCR 160

8 #27 John Filippi Hyundai Veloster N ETCR 146

9 #15 Philipp Eng Giulia ETCR 143

10 #99 Daniel Nagy CUPRA e-Racer 141

11 #6 Oliver Webb Giulia ETCR 135

12 #3 Tom Chilton Hyundai Veloster N ETCR 93

13 #16 Luigi Ferrara Giulia ETCR 36

14 #88 Stefano Coletti Giulia ETCR 22

