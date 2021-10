Miami – 14 de outubro de 2021 – O Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) anuncia que, após uma emocionante primeira corrida, o palco está montado para a segunda etapa da Le Mans Virtual Series, as 6 Horas Virtuais de Spa, em 16 de outubro, 08h30, horário de Brasília. A corrida do sábado contará com 38 carros (confira a lista de participantes AQUI). A Le Mans Virtual Series é uma ação conjunta do Motorsport Games, uma empresa líder no desenvolvimento, publicação e fornecimento oficial de ecossistemas para categorias ao redor do mundo, e o Automóvel Clube do Oeste (ACO), criadores e organizadores da famosa 24 Horas de Le Mans e promotora do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC).

A temporada 2021-22 da Le Mans Virtual Series consiste em cinco rodadas, sendo esta a segunda de seis etapas. Os 38 protótipos e carros de gran turismo competirão virtualmente no infame circuito belga de sete quilômetros, incluindo curvas e locais famosos como a Eau Rouge, Raidillon, Stavelot e La Source. A transmissão ao vivo contará com o comentarista do WEC Duncan Vincent, junto com Chris McCarthy e Lewis McGlade. Todos os detalhes sobre como seguir a transmissão e a ação pode ser encontrada no link a seguir: www.lemansvirtual.com.

A segunda rodada da Le Mans Virtual Series vem na sequência de uma bem-sucedida primeira rodada, que contou com mais de 2,6 milhões de impressões mundialmente e uma vitória emocionante da equipe Realteam Hydrogen Redline. A primeira rodada do campeonato de endurance eSport foi uma 4 Horas de Monza repleta de ação e incidentes. Monza trouxe mais de 2,6 milhões de impressões em canais oficiais durante o final de semana, criando o caminho para uma categoria de sucesso. Os espectadores podem contar com ainda mais ação na próxima etapa! Os pilotos da Realteam Hydrogen Redline, Dani Juncadella, Jeffrey Rietveld e Michal Smidl venceram no geral, enquanto a GPX Rebellion Esports e a equipe Floyd Bykolles-Burst foram 2º e 3º, respectivamente. Mitchell Dejong, Mack Bakkum e Martin Kronke, da Porsche Esports Team levaram as honras da Le Mans Grand Tour Endurance em uma classe representada por nada mais nada menos que cinco montadoras. Veja os melhores momentos da corrida de 25 de setembro aqui!

A Le Mans Virtual Series une pilotos de topo como Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne, Louis Délétraz e diversos nomes do mundo do esporte virtual, para competir em cinco corridas de endurance que vão de 4 a 24 horas de duração. A temporada chegará ao fim com as 24 Horas de Le Mans Virtual, que acontecerá ao vivo e com transmissão televisiva direto do Autosport International (“ASI”), em Birmingham, Reino Unido, em janeiro de 2022.

Veja como acompanhar toda a ação do fim de semana, ao vivo e sem interrupções:

Sexta-feira, 15 de outubro de 2021 (Sempre no horário de Brasília)

12:00 / Pré-classificação (Não disponível nos canais do WEC ou das 24 Horas de Le Mans )

) 13h10 - 13h30 / Classificação GTE

13h40 - 14h / Classificação LMP

Sábado, 16 de outubro de 2021:

05h - 06h - Warm-up

08h30 - Aquecimento

09h - 06 Horas de Spa - Ao vivo

Calendário da Le Mans Virtual Series:

Etapa 1: 04 Horas de Monza, Itália - 25 de setembro de 2021 - Apenas online

Etapa 2: 06 Horas de Spa, Bélgica - 16 de outubro de 2021 - Apenas online

Etapa 3: 08 Horas de Nürburgring, Alemanha - 13 de novembro de 2021 - Apenas online

Etapa 4: 06 Horas de Sebring, Estados Unidos - 18 de dezembro de 2021 - Apenas online

Etapa 5: 24 Horas de Le Mans Virtual - 15/16 de janeiro de 2022, ASI, Birmingham, Reino Unido