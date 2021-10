Stock Car oferece ferramenta para neutralizar emissões de veículos aos fãs

A Stock Car anunciou nesta quinta-feira (14) mais um passo importante no processo de modernização, iniciado em 2020. Em parceria com a startup Orma Carbon, a categoria firmou acordo para a compensação de suas emissões de carbono em todas as etapas. O acordo também prevê oferecer aos fãs a oportunidade de fazer a sua parte por meio de uma ferramenta que possibilita a neutralização de seus veículos pessoais. A ferramenta pode ser acessada em www.stockproseries.com.br/ormaauto.

“Vamos usar os nossos canais para realizar uma campanha de conscientização do público em relação à importância de anular o impacto que seu carro causa no meio ambiente”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car Pro Series. “Com a plataforma de neutralização de emissões automotivas que estamos disponibilizando, será possível compensar o impacto do seu veículo no meio ambiente de forma rápida, descomplicada e acessível. E, claro, vamos fazer a nossa parte neutralizando os eventos da Stock Car”, completa.

No cenário atual, é essencial que grandes empresas usem seus recursos para contribuir para um futuro mais sustentável. “Orma e Stock Car estão dando juntas um passo importante para a construção de uma economia de baixo carbono, não só pela compensação das emissões da categoria, mas por oferecer a solução mais conveniente para que os amantes do automobilismo também façam sua parte – marca de todos os projetos da Orma Carbon” comenta Fernando Mallmann, CEO da Orma. “E esse é só o começo” enfatiza.

Como neutralizar as emissões do veículo

Apenas alguns minutos são necessários para calcular o impacto de um carro no clima e compensar as emissões de gases de efeito estufa. Após acessar o site, o usuário deve fornecer informações básicas do veículo, como modelo, ano e quilometragem percorrida em um ano para que a plataforma calcule emissões de gases estufa. Depois, é necessário escolher o período que se quer compensar e pagar o valor correspondente ao cálculo final.

Todo o processo é feito de forma imediata, dentro da plataforma, e o valor pago é usado na compra de créditos de carbono gerados por diversos projetos socioambientais selecionados pela Orma, empresa que trabalha para construir uma sociedade baseada em uma economia de baixos índices de carbono. No final, o cliente recebe um certificado personalizado e um adesivo para o carro, para mostrar que está fazendo a sua parte na luta contra as mudanças climáticas e influenciar mais pessoas a aderirem à causa.

Ao neutralizar as emissões de carbono das etapas de forma contínua, a Stock Car Pro Series receberá o selo de Evento Carbono Neutro. Valendo pela nona etapa de 2021, o primeiro evento a ser neutralizado pela Stock Car será disputado no dia 24 de outubro, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

NOVA GERAÇÃO: Como MAX, George, Charles, Lando e cia são JULGADOS na F1? Produtora da Band ABRE JOGO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: